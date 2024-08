Addio Eriksson, primo straniero ct dell'Inghilterra

Nella stagione 1999-2000 l'impresa con la Lazio: Supercoppa Uefa, Coppa Italia e Scudetto

Sven-Goran Eriksson e’ morto a 76 anni, era malato di tumore al pancreas. Nel 1982 guida il Goteborg a vincere Campionato, Coppa nazionale e Coppa Uefa, prima vittoria internazionale per una formazione svedese. Passa al Benfica, in due anni perde solo 3 partite conquistando due volte il campionato e una volta la Coppa di Portogallo. Nel ’97 sulla panchina della Lazio vince la Coppa Italia, l’anno dopo Supercoppa italiana e Coppa delle Coppe, primo trofeo internazionale della Lazio. Nella stagione 1999-2000 il clou: Supercoppa Uefa, Coppa Italia e, soprattutto, lo Scudetto. C’e’ tempo per un’altra Supercoppa poi passa alla guida dell’Inghilterra, primo straniero su quella panchina.