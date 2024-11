Milan, Pulisic esulta con la Trump Dance: il video che scatena le polemiche sull’attaccante rossonero

Dopo il gol alla Giamaica, l'attaccante rossonero si è lasciato andare al balletto virale del neo elettro presidente americano scatenando il putiferio sui social

Christian Pulisic si lascia andare alla Trump Dance mania e festeggia imitando il neo presidente americano dopo aver realizzato la rete che ha sbloccato il match di Nations League contro Giamaica. Al termine della gara, il rossonero, che sui social è stato inevitabilmente preso di mira, ha rivelato le motivazioni dietro la sua scelta.

È Trump Dance mania

Dilaga la Trump Dance mania e non risparmia il mondo dello sport a stelle strisce che, anzi, ha già visto diversi rappresentanti in svariate discipline festeggiare un gol, una vittoria o un placcaggio con la danza virale del presidente degli Stati Uniti. L’ultimo in ordine di tempo a cedere alla tentazione di imitare il neo presidente eletto, che si era lasciato andare sulle note di Y.M.C.A. dei Village People, è stato l’attaccante del Milan e della nazionale americana, Christian Pulisic.

L’esultanza di Pulisic

Pugni chiusi e danza nei pressi della bandierina per il fuoriclasse rossonero, che ha deciso di festeggiare insieme ai tifosi del CityPark di Saint Louis in Missouri la rete del vantaggio messa a segno sull’assist dello Juventino McKennie nella sfida contro la Giamaica valevole per la Concacaf Nations League, una gara che lo ha visto assoluto protagonista con due gol personali nel 4-2 finale con cui la nazionale a stelle strisce ha regolato i Raggae Boyz.

La spiegazione di Pulisic

Al termine del partita, interpellato proprio sull’esultanza, Pulisic ha spiegato come in realtà non volesse far passare nessun messaggio politico: “Ieri ho visto tutti farlo in NFL, ho visto Jon Jones (campione dei pesi massimi e leggenda di MMA, ndr) farlo. Ci stavamo semplicemente divertendo un po’. Ho pensato che fosse un balletto piuttosto divertente. Ovviamente, è la Trump dance, ma era solo un balletto, che tutti stanno facendo”.

La scelta della Federcalcio USA

“Non è un messaggio politico, semplicemente, mi piaceva e l’ho fatto”, ha concluso il rossonero. Il gesto non è certo passato inosservato, scatenando inevitabilmente i social. La Federcalcio USA, per esempio, è stata presa di mira per avere omesso la danza nel suo post. Tante le critiche che, tra il sarcastico e il polemico, hanno visto i tifosi americani domandare: “Perché avete tagliato il balletto?”. Nelle prossime ore, Pulisic rientrerà a Milanello per preparare la sfida con la Juventus in programma a San Siro sabato alle 18.