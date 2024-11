WTA Finals, Paolini vince anche in doppio con Errani: rimonta rabbiosa dopo il 1° set. E ora sfida Sabalenka

Successo al terzo set per Jasmine e Sara su Krawczyk e Dolehide: falsa partenza, poi reazione da campionesse. E adesso Paolini può affrontare senza assilli la numero 1.

Comincia bene anche nel doppio il percorso di Jasmine Paolini alle WTA Finals di Riad. In tandem con Sara Errani, la campionessa toscana ha battuto nella prima sfida del girone bianco la coppia statunitense formata da Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide, grazie a una bella rimonta dopo un avvio difficile. Partita che si è risolta tutto sommato velocemente: l’ideale per Jas, che lunedì sarà impegnata nella seconda giornata del torneo di singolare dove affronterà la numero 1 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Paolini-Errani, rimonta vincente su Krawczyk e Dolehide

E dire che il match era cominciato malissimo per le due azzurre, che dopo aver vinto il primo gioco sul servizio di Paolini sono andate letteralmente in tilt. Le due americane sono scappate via e hanno chiuso i conti sul punteggio di 6-1 a proprio favore. Pronta, però, la rimonta delle due italiane nel set successivo. Grande reazione rabbiosa e 6-1 ricambiato. Tutto si è deciso poi al super tie-break, che è stato letteralmente dominato da Paolini ed Errani: 10-4 il punteggio e prima vittoria in cassaforte. Prossima sfida contro Drabowski-Routliffe, vincenti all’esordio su Kudermetova e Chan.

WTA Finals, il doppio impegno di Jasmine: “Non sono stanca”

Grande la soddisfazione per Jasmine Paolini ai microfoni di Sky: “È stata dura, il primo set è andato via velocissimo però abbiamo cercato di rimanere lì, in partita, positive e aggressive. Le partite qui sono molto corte, ci sono molti italiani qui a Riad, grazie a tutti per essere qui e fare il tifo per noi, spero ci seguano per tutta la settimana. Nel secondo set mi sono detta di tirare più forte, altrimenti qua avremmo perso facile in due set. Invece ci siamo messe lì, più aggressive e abbiamo anche tirato qualche pallata al corpo: è andata bene. Se sono stanca? Assolutamente no”.

Errani, primo successo alle WTA Finals: “Mi sto divertendo molto”

Tanta serenità anche nelle parole della “veterana” Sara Errani, al primo successo di sempre alle WTA Finals, nel doppio. Anche per lei intervista col sorriso ai microfoni di Sky: “Sono felicissima e devo ringraziare Jasmine per lo sforzo, non è semplice giocare singolo e doppio alle Finals. Sono contenta di stare qui, devo dire che mi sto divertendo molto. In avvio dovevamo essere più aggressive, i punti sono molto veloci. Ma dal secondo set in poi abbiamo giocato bene”.