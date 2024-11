WTA Finals, Paolini come Sinner nella storia del tennis italiano. Ma Jas sfida Zheng per continuare a sognare

La tennista toscana dopo le eliminazioni di Rybakina e Pegula è sicura di chiudere l’anno nella Top 5 della classifica WTA: non c’erano riuscire neanche Schiavone ed Errani

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un’altra pagina di storia del tennis italiano che si scrive nel 2024 ma stavolta non tocca a Jannik Sinner e ai record che ha collezionato nel corso dell’anno bensì a Jasmine Paolini. La tennista toscana ci è riuscita senza giocare (ieri è stata impegnata nel doppio) centrando un traguardo storico che potrà festeggiare alla fine di quest’anno.

Lo storico traguardo di Jasmine Paolini

Un traguardo raggiunto senza scendere in campo. Jasmine Paolini è riuscita a entrare nella storia del tennis italiano in una giornata un po’ deludente dopo la sconfitta in doppio con la sua compagna Sara Errani. Ma a farle un regalo è stata la sconfitta di Jessica Pegula, la statunitense così come la kazaka Rybakina sono le prime due eliminate dalle WTA Finals. Due eliminazioni che permettono alla tennista toscana di essere scura di chiudere nella Top 5 della classifica mondiale alla fine del 2024. Un successo che non era riuscito proprio a Sara Errani che nel 2012 chiuse sesta, a Francesca Schiavone che era settima nel ranking del 2010 e nemmeno a Flavia Pennetta, solo 9 alla fine del 2015.

Il match contro la cinese Zheng

Ma essere entrata nella storia del tennis italiano non basta ancora. Jasmine Paolini, nel corso di questa stagione ha imparato a sognare, e vuole continuare a farlo anche nel match in programma contro la cinese Qinwen Zheng. In caso di vittoria infatti l’azzurra si qualificherebbe per le semifinali del torneo di Riyadh e andare alla ricerca di qualcosa di ancora più importane. Non sarà una sfida semplice per l’azzurra che contro la tennista cinese non ha mai vinto e solo qualche settimana fa ha perso al termine di una bella battaglia a Wuhan. Ma Jas ha dimostrato di poterci provare senza paura. Il match è in programma alle 13.30.

Il ranking WTA e le ambizioni di Paolini

Jasmine Paolini in questo momento occupa la quarta posizione in classifica. La toscana ha raggiunto quota 5144 punti ed è a soli 86 punti di distacco dalla terza piazza occupata dalla statunitense Coco Gauff, che però dopo la vittoria contro la numero due al mondo Iga Swiatek ha allungato ancora. Toccherà a Jasmine provare a fare il “miracolo” e cercare di andare a prendersi la terza posizione in classifica ma per riuscirci dovrà arrivare in fondo al torneo e non sarà un’impresa semplice.