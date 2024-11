ATP Metz, Rublev e lo sgarbo a Sonego: l’infortunio “a tempo” per volare alle Finals fa arrabbiare tutti

Giusto il tempo di battere Sonego, e Rublev si è ritirato dall'ATP 250 di Metz per volare a Torino per le Finals con la scusa di un infortunio dopo la scoperta dell'assenza di Djokovic al torno di fine anno

Termina agli ottavi di finale l’ATP 250 di Metz di Lorenzo Sonego, eliminato al termine di due set combattuti (7-6 7-5) da Andrey Rublev, che dopo la vittoria ha però deciso di ritirarsi dal torneo con la scusa di un infortunio per volare a Torino e preparare le Finals dopo la scoperta della non partecipazione di Novak Djokovic.

Rublev batte Sonego…

Esce di scena l’unico italiano in tabellone all’ATP 250 di Metz, Lorenzo Sonego, che nonostante una buona prestazione è stato eliminato da un Andrey Rublev cinico in due set (7-6 7-5). Il match si dimostra da subito molto equilibrato, con entrambi i tennisti che si procurano delle chance di break tra il terzo e quarto gioco. Nell’ottavo game Sonego avrebbe la grande occasione di strappare la battuta, ma Rublev recupera da 0-40 e tiene il servizio, così come poi farà Lorenzo tre giochi dopo. Il parziale giunge così al tie-break, che premia un Andrey partito alla grande e più cinico di Sonny.

Il secondo set continua sui binari dell’equilibrio, ma a differenza del primo questa volta non ci sono palle break, almeno fino al dodicesimo game, quando Sonego incappa in un brutto turno di servizio in cui si ritrova 0-40 e finisce con subire l’unico e decisivo break che chiude l’incontro.

…poi si ritira con la scusa di un infortunio per volare a Torino per le Finals

Subito dopo la vittoria su Sonego il torneo di Metz ha però comunicato il ritiro di Rublev: “Durante il suo incontro, Andrey Rublev ha accusato un dolore che è stato poi confermato dallo staff medico che sospetta un infortunio agli addominali. Ha dunque deciso di ritirarsi dal torneo e di volare a Torino dove seguire i trattamenti per il recupero per incrementare le sue chance di essere competitivo alle ATP Finals”.

Più che a un infortunio il suo ritiro sembra essere riconducibile alla scelta di risparmiare le energie in vista delle ATP Finals ora che, dopo l’annuncio dell’assenza di Novak Djokovic, non ha più necessita dei punti di Metz per qualificarsi per Torino.

La decisione di Rublev di ritirarsi ha ovviamente comportato delle polemiche, tra cui quella dell’allenatore di Sonego, Fabio Colangelo, che dopo aver pubblicato su X l’emoji delle labbra sbarrate, ha puntualizzato dicendo di non avercela col russo, ma con l’esito dell’incontro e forse un po’ con la gestione del torneo: “Per chiarire… non ce l’ho con Rublev che è liberissimo di fare quello che ritiene più giusto per se stesso. Semplicemente girano le scatole per la partita che si poteva vincere, e per episodi pregressi che non riguardano i giocatori. Spero mi sia consentito”.

Effetto Djokovic, anche de Minaur da forfait a Belgrado per le Finals

Rublev non è stato però l’unico a ritirarsi dagli impegni di questa settimana dopo la notizia della rinunci di Djokovic alle Finals. Come il russo anche Alex de Minaur ha deciso di dare forfait dall’ATP 250 di Belgrado, dove era la testa di serie n°1, essendo ormai certo della qualificazione al masters di fine anno. Contrariamente a Rublev però, l’australiano si è ritirato ancor prima di scendere in campo, dando così la possibilità al torneo di sostituirlo con il lucky loser Duje Ajdukovic e svolgersi con regolarità.