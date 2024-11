Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 4 novembre, Jasmine Paolini insidia Coco Gauff e il 3° posto, scivola Anna Kalinskaya

Ancora in vetta la nuova numero 1 della classifica WTA nella classifica aggiornata al 4 novembre. Jasmine Paolini riduce il divario dalla statunitense, perde qualche posizione la compagna di Jannik Sinner

Nulla di nuovo, sul fronte del ranking WTA al vertice della classifica: Aryna Sabalenka, al 1° posto da lunedì 21 ottobre, si conferma la più in forma e temibile del circuito dopo i tornei categoria 250 di Hong Kong, Jiujiang e Merida. Alle sue spalle, la sempre eccezionale Iga Swiatek, l’altra protagonista di un dualismo che ci riserverà ancora dello stupore nelle settimane a venire.

La classifica aggiornata a lunedì 4 novembre è una mera celebrazione della tigre bielorussa, della sua potenza e della sua intelligenza tattica visto che ha saputo approfittare della norma più controveersa degli ultimi tempi. Da evidenziare, in chiave azzurra, la crescita e l’ascesa di Jasmine Paolini, la miglior italiana nel ranking e dalla scorsa settimana al suo best ranking. Per lei la 4° posizione e un numero sempre più esiguo di punti dal podio, completato dalla statunitense Coco Gauff.

Nuova classifica WTA 4 novembre 2024: Sabalenka 1°

Partiamo dal principio, ovvero dalla vetta della nuova classifica WTA che vede in testa confermata la bielorussa Sabalenka dopo il sorpasso attuato ai danni della polacca Swiatek. Aryna, impegnata sul versante WTA Finals, ribadisce il suo attuale assetto e lo stato di forma dettato da preparazione, calendario e ovviamente risultati.

Si gode il suo primato, in questa parte finale della stagione e prende le misure per mantenere a debita distanza la rivale, la quale non accetterà di buon grado la sua poszione nel ranking attuale, a notevole distanza da Coco Gauff. Iga, infatti, vanta 7970 punti contro i 5230 dell’americana che adesso si vede insidiata dall’italiana, Jasmine Paolini. Ma su ciò torneremo.

A osservare quanto pubblicato dalla WTA, nell’anno più complicato e doloroso da quando è pro Sabalenka mantiene la sua posizione. E ciò nonostante quanto stia vivendo per via della morte dell’ex compagno in circostanze drammatiche a Miami, tragedia che ha di certo segnato la campionessa.

Fonte: Getty Images

Sabalenka e Kalinskaya

La nuova top ten

Il ranking WTA riserva altre interessanti novità, oltre il primato Sabalenka che si notano nella top ten, alquanto inedita rispetto al recente passato. Eccovi la classifica e relativo punteggio delle tenniste che occupano le prime dieci posizioni con l’azzurra Paolini confermata in 4° posizione, suo best ranking:

Aryna Sabalenka 9016 Iga Swiatek 7970 Coco Gauff 5230 Jasmine Paolini 5144 Elena Rybakina 4971 Jessica Pegula 4705 Qinwen Zheng 4540 Emma Navarro 3664 Daria Kasatkina 3368 Danielle Collins 3176

Come si piazza Anna Kalinskaya

Dedichiamo un breve capitolo anche a Anna Kalinskaya, compagna di Jannik Sinner vincitore del montepremi record da sei milioni di dollari a Riad, si gode una pausa scendendo però in 14esima posizione dopo l’exploit recente nella classifica. D’altronde il suo best ranking lo ha realizzato e può dirsi soddisfatta di questo finale di stagione.

Fonte: IPA

Anna Kalinskaya

L’entuasiasmo per Paolini

Accennavamo a quel che sta costruendo, complice il lavoro del suo tecnico Renzo Furlan e del suo staff, la nostra Jasmine Paolini che sta continuando a contenere il divario rispetto alla terza posizione, occupata da Coco Gauff ad appena 86 punti.

Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, è stabile Elisabetta Cocciaretto, che conferma il 54° posto a quota 1048, mentre perde una posizione Lucia Bronzetti, 78ma a quota 887. Fuori dalla top 100, invece, Sara Errani, che cede 14 piazze e si trova ora in 103ma posizione con 717 punti ma splende nel doppio, in coppia proprio con Paolini. Rammentiamo che la tennista toscana ha eguagliato Francesca Schiavone che raggiunse la quarta posizione