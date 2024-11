WTA Finals, esplode il caso Krejcikova: il durissimo sfogo sui social. Gauff trionfa e fa un regalo a Paolini

Le WTA Finals sono andate in archivio con la vittoria un po’ a sorpresa d Coco Gauff dopo un anno complicato. Ma dopo i match di Riyadh arrivano le parole al veleno della ceca sui commenti di un giornalista americano

Le WTA Finals vanno in archivio come quasi tutta la stagione del tennis femminile che vivrà il suo ultimo atto con le prove per nazionali della Billie Jean King Cup. Ma il finale di stagione nel circuito è stato caratterizzato da tante polemiche che hanno accompagnato soprattutto le finali di Riyadh vinte da Coco Gauff.

Lo sfogo di Krejcikova su social

Barbora Krejcikova ha deciso di non rimanere in silenzio. La tennista ceca, che è stata una delle grandi protagoniste delle WTA Finals dove si è fermata in semifinale, ora decide di alzare la voce. Messo in archivio la parte sportiva, la tennista si è lasciata a un duro sfogo sui social: “Forse avete sentito dei commenti fatti su Tennis Channel durante la copertura delle WTA Finals che si sono concentrati sul mio aspetto fisico piuttosto che sulla mia prestazione sportiva. Da atleta che ha dedicata se stessa a questo sport, è stato davvero deludente vedere questo tipo di commento del tutto non professionale”.

Lo sfogo pubblicato sulla sua pagina X continua: “Questa non è la prima volta che succede una cosa del genere nel mondo dello sport. Spesso ho deciso di non parlarne ma credo che sia arrivato il momento di preoccuparci della necessità di rispetto e di professionalità nei media sportivi. Questi commenti distraggono dalla vera essenza dello sport e dalla dedizione che ci mettono gli atleti sul campo. Amo profondamente il tennis e voglio vederlo rappresentato in un modo che onori l’impegno che ci mettiamo pr competere a questo livello”.

Il commento del giornalista statunitense

A scatenare la rabbiosa reazione di Barbora Krejcikova sono state le parole di Jon Wertheim, famoso giornalista statunitense nel mondo del tennis che non accorgendosi di essere in onda si è lanciato in dei commenti inappropriati prima della semifinale tra la ceca e la cinese Zheng. “Chi pensi che sono? Barbora Krejcikova? Guarda le fronti che hanno quando lei e la Zheng scenderanno in campo”. Una clip che ha fatto il giro delle web ed è arrivata anche alle dirette interessate.

Gauff trionfa e fa un regalo a Jasmine Paolini

A trionfare alle WTA Finals è stata Coco Gauff. La giovane tennista statunitense ha vissuto una stagione tra molti alti e bassi ma a Riyadh ha dimostrato di essere alla pari con le due migliori al mondo: Sabalenka e Swiatek. In finale ha vinto una vera e propria battaglia con la cinese Zheng battuta in tre set e ha consolidato anche la terza posizione nel ranking mondiale. E arriva anche un piccolo regalo per Jasmine Paolini che in virtù del successo della statunitense è sicura di chiudere il 2024 al quarto posto nel ranking WTA, un traguardo mai realizzato da nessuna italiana prima di lei.