Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 11 novembre, Jasmine Paolini 4° insidiata da Zheng. Come si piazza Anna Kalinskaya

Ancora in vetta la nuova numero 1 della classifica WTA nella classifica aggiornata all'11 novembre. Jasmine Paolini 4° con la cinese Zheng a soli 4 punti

Nella settimana che segue le WTA Finals, quel che avevamo previsto si riflette e conferma nella nuova classifica aggiornata pubblicata nella mattinata di lunedì 11 novembre. Nessuno scossone al vertice del ranking, con una conferma inevitabile quanto prevedibile della tigre bielorussa Aryna Sabalenka, al 1° posto ormai da lunedì 21 ottobre. Al 2°, la sempre eccezionale Iga Swiatek, l’altra protagonista di un dualismo che ci riserverà ancora emozioni forti e sorprese la prossima stagione.

A seguire – terza del ranking – la fresca vincitrice della WTA Finals, l’americana Coco Gauff che ha battuto in finale la cinese Zheng: per entrambi soddisfazione con l’aggiunta di una novità importante in chiave punti di cui approfondiremo i risvolti più avanti. Nonostante la non brillante prestazione sia nel singolare, sia nel doppiola nostra Jasmine Paolini ribadisce la sua posizione.

Nuova classifica WTA lunedì 11 novembre 2024: Sabalenka in vetta

La classifica aggiornata a lunedì 11 novembre è una mera conferma della tigre bielorussa, della strategia adottata che le ha consentito – complice la norma più controversa degli ultimi tempi – di difendere il so primato. Prima Sabalenka, dietro Swiatek con la neo vincitrice delle Finals a occupare il 3° posto.

Subito dopo Jasmine Paolini, la miglior italiana nel ranking e dalla scorsa settimana al suo best ranking anche se a una manciata di punti dalla cinese Qinwen Zheng che si è guadagnata il suo miglior posizionamento a soli 4 punti (un soffio) dall’azzurra.

Fonte: Getty Images

Sabalenka e Kalinskaya

La vittoria di Coco Gauff

Partiamo dalla vetta della nuova classifica WTA che vede in testa confermata la bielorussa Sabalenka dopo il sorpasso attuato ai danni della polacca Swiatek, alcune settimane fa. La tigre si gode il suo primato, in chiusura di stagione e prende le misure per mantenere a debita distanza la rivale polacca, la quale non accetterà di buon grado la sua posizione nel ranking attuale e alimenterà il divario da Coco Gauff. Iga, infatti, vanta 8370 punti contro i 6530 dell’americana.

SEGUI LE ULTIME NEWS, ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI VIRGILIO SPORT

A osservare quanto pubblicato dalla WTA, Sabalenka – uscita di scena dalle WTA Finals senza che ciò condizionasse in alcun modo il numero 1 nel ranking – mantiene la sua posizione a una notevole distanza dalla Swiatek che aveva egregiamente messo una distanza dalla prima classificata che sta affrontando uno dei momenti più critici e dolorosi della sua carriera e della sua vita privata, a causa della tragedia che la investì a Miami.

La nuova top ten

Come anticipato sopra, il ranking WTA riserva sempre novità, anche quando non sembrerebbero tali: per quel che riguarda Paolini, Zheng si è pericolosamente avvicinata e si trova a 4 punti di distanza. Eccovi la classifica e relativo punteggio delle tenniste che occupano le prime dieci posizioni con l’azzurra Paolini confermata in 4° posizione, suo best ranking:

Aryna Sabalenka 9416 Iga Swiatek 8370 Coco Gauff 6530 Jasmine Paolini 5344 Qinwen Zheng 5340 Elena Rybakina 5171 Jessica Pegula 4705 Emma Navarro 3589 Daria Kasatkina 3368 Barbora KrejciKova 3214

Come si piazza Anna Kalinskaya

Dedichiamo un breve capitolo anche a Anna Kalinskaya, compagna di Jannik Sinner impegnato nelle ATP Finals di Torino. La tennista russa, attesa in tribuna, si gode uno stop che però comporta anche una leggera flassione in classifica dalla scorsa settimana. Da allora occupa la 14esima posizione dopo l’exploit recente. D’altronde il suo best ranking lo ha realizzato e può dirsi soddisfatta di questo finale di stagione.

Fonte: IPA

Anna Kalinskaya

Tornando a Jasmine, rammentiamo che la tennista toscana ha eguagliato Francesca Schiavone che raggiunse la quarta posizione nella classifica WTA miglior piazzamento per una italiana nella classifica secondo le attuali modalità.