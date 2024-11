Billie Jean King Cup 2024, la guida completa: format, calendario, programma, quando gioca l'Italia e dove vederla

La guida completa all'edizione 2024 che vede in campo le nostre Azzurre guidate dalla capitana Tathiana Garbin dopo un'annata favolosa per Jasmine Paolini e Sara Errani

Con qualche innegabile rammarico legato all’epilogo delle WTA Finals per Jasmine Paolini e Sara Errani, prende il via l’edizione 2024 della Billie Jean King Cup ufficialmente mercoledì 13 novembre, ovvero il torneo che mette di fronte le migliori tenniste in attività divise per nazionali. Alle Finals di Malaga, per la prima volta a dodici squadre, l’appuntamento è dunque con le pro che occupano le posizioni top della classifica che si sfideranno sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga.

Dodici formazioni in corsa per la vittoria tra cui anche l’Italia capitanata da Tathiana Garbin che ripartirà dalla finale dello scorso anno. Paolini e compagne scenderanno in campo sabato nei quarti di finale contro Giappone o Romania. Il torneo avrebbe dovuto avere inizio mercoledì 13 novembre con Spagna-Polonia, ma il match è stato spostato alle 10 di venerdì a causa della nuova allerta meteo che riguarda il sud della Spagna. Conclusione il 20 novembre.

Billie Jean King Cup 2024: il programma e il calendario dell’Italia

La capitana azzurra Tathiana Garbin ha scelto di confermare la squadra che aveva portato l’Italia in finale. Spazio dunque alle confermate Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini naturalmente e Martina Trevisan. Le azzurre, teste di serie numero tre, esordiranno alle ore 10 di sabato 16 novembre contro la vincente di Giappone-Romania, match in programma il 14 novembre.

Ecco di seguito le convocate azzurre:

Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

Sara Errani

Jasmine Paolini

Martina Trevisan

Il format della King Cup

Come per la Coppa Davis, la BJK Cup ha adottato dal 2020 il format che prevede delle Finals, ospitate in un’unica location e che prevede, rispetto alle ultime edizioni un format a eliminazione diretta già dal primo turno. In altre parole, otto team entreranno subito in gioco mentre le quattro teste di serie più alte avranno un bye e accederanno direttamente ai quarti di finale.

Ogni tie si disputa su tre incontri: due singolari e un eventuale doppio in caso di parità dopo i primi due match. Le partite, rammentiamo, si giocano al meglio dei tre set in singolare, mentre in doppio il terzo set sarà un match tie-break a 10 punti.

Le partecipanti

Come acennato sopra sono 12 le nazionali partecipanti a questa edizione spagnola. Tra di esse figura l’Italia che nel 2023 ha sfiorato il successo qualificandosi per la finalissima, senza centrare però la vittoria conclusiva.

Canada (campione 2023)

ITALIA (finalista 2023)

Spagna (Paese ospitante)

Repubblica Ceca (wild card ITF)

Australia

Germania

Gran Bretagna

Giappone

Polonia

Romania

Slovacchia

Stati Uniti

Calendario e programma

Le recenti vicende che hanno interessato la Spagna hanno inciso sul programma della Billie Jean King Cup. Il rinvio di mercoledì ha portato a una prima variazione che potrebbe ripetersi, visto e considerato le condizioni meteo che stanno interessando Malaga e la Spagna meridionale. Di seguito un quadro sul calendario:

1° turno

Spagna vs Polonia ( rinviato a venerdì 15 novembre, ore 10 )

) Giappone vs Romania (giovedì 14 novembre, ore 12)

Slovacchia vs Stati Uniti (giovedì 14 novembre, non prima delle ore 17)

Germania vs Gran Bretagna (venerdì 15 novembre, ore 17)

Quarti di finale

ITALIA vs Giappone o Romania (sabato 16 novembre, ore 10)

Repubblica Ceca vs Spagna o Polonia (sabato 16 novembre, ore 17)

Australia vs Slovacchia o Stati Uniti (domenica 17 novembre, ore 10)

Canada vs Germania o Gran Bretagna (domenica 17 novembre, ore 17)

Semifinali

Vincente quarto 1 (ev. ITALIA) vs vincente quarto 2 (lunedì 18 novembre, ore 17)

Vincente quarto 3 vs vincente quarto 4 (martedì 19 novembre, ore 12)

Finale

Mercoledì 20 novembre, ore 17

La condizione dell’Italia

La finale dello scorso anno suggerirebbe di sbilanciarsi e di indicare l’Italia di Garbin come favorita, al pari del Canada di Leylah Fernandez. Teste di serie n. 3 del torneo, le azzurre debutteranno sabato contro Romania o Giappone.

Poi l’eventuale semifinale contro Repubblica Ceca, Spagna o Polonia. Grande attesa per Jasmine Paolini, attuale numero 4 del ranking mondiale, e Sara Errani, tre volte campionessa del torneo e assente lo scorso anno e vincitrice nel doppio a Parigi insieme alla tennista toscana dell’oro olimpico.

Dove vederla in tv e streaming

Tutte le partite della Billie Jean King Cup 2024 saranno trasmesse sui canali SkySport, ma anche in chiaro su SuperTennis. I match saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo, su Now e su SuperTenniX.