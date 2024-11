Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 18 novembre, Jasmine Paolini 4° vicinissima a Zheng. Stabile Anna Kalinskaya

Ancora in vetta la nuova numero 1 della classifica WTA nella classifica aggiornata al 18 novembre. Cambiamenti assenti, Jasmine Paolini ancora 4° con la cinese Zheng a soli 4 punti

Nel pieno delle Billie Jean King Cup 2024, la classifica WTA di lunedì 18 novembre 2024 è una conferma degli equilibri raggiunti e pur con qualche riflessione offerta dall’esito della vittoria di Coco Gauff, c’è poco da aggiungere. Nessuno scossone al vertice del ranking, che vede in ncima la tigre bielorussa Aryna Sabalenka, al 1° posto ormai da lunedì 21 ottobre. Dietro di lei, Iga Swiatek, l’altra protagonista di un dualismo che dominerà anche il 2025.

Alla fresca vincitrice della WTA Finals, l’americana Coco Gauff, la 3° posizione davanti alla nostra Jasmine Paolini che rimane a ad appena 4 punti di vantaggio sulla cinese Zheng.

Nuova classifica WTA 11 novembre 2024: Sabalenka 1°

La classifica aggiornata a lunedì 18 novembre, come da introduzione, non è altro che la fotografia della settimana precedente epr via dei tornei minori in programma durante la settimana e quanto già totalizzato a questo punto dela stagione tennistica. Prima Sabalenka, dietro Swiatek con la neo vincitrice delle Finals a occupare il 3° posto.

Subito dopo Jasmine Paolini, la miglior italiana nel ranking e al suo best ranking da quando è pro, pur nella piena consapevolezza che questi 4 punti che la dividono da Zheng sono una manciata, un sospiro, un nulla che le impone di difendere con estrema intelligenza oltre che risultati questo patrimonio di punti acquisiti. Qinwen Zheng è davvero a un soffio dall’azzurra.

La vittoria di Coco Gauff

Partiamo dalla vetta della nuova classifica WTA che vede in testa la bielorussa Sabalenka dopo il sorpasso attuato ai danni della polacca Swiatek, alcune settimane fa ormai.

La tigre si sta rilassando e si gode il suo primato in testa alla classifica, senza alcun rammarico a valle di una annata difficile ma altrettanto densa di avvenimenti, soddisfazioni per lei riuscita nell’impresa di lasciarsi alle spalle un’avverarsaria dalle qualità impressionanti, come la polacca. Sabalenka è a 9416 contro i 8370 di Swiatek.

La nuova top ten

Come anticipato sopra, il ranking WTA stavolta non riserva novità: tornei davvero marginali e lo stop delle top non imprimono scossoni all’assetto attuale del ranking. Eccovi la classifica e relativo punteggio delle tenniste che occupano le prime dieci posizioni con l’azzurra Paolini confermata in 4° posizione, suo best ranking:

Aryna Sabalenka 9416 Iga Swiatek 8370 Coco Gauff 6530 Jasmine Paolini 5344 Qinwen Zheng 5340 Elena Rybakina 5171 Jessica Pegula 4705 Emma Navarro 3589 Daria Kasatkina 3368 Barbora KrejciKova 3214

Stabile Anna Kalinskaya

Dedichiamo un breve capitolo anche a Anna Kalinskaya, divenuta nota per la sua relazione con il fresco vincitore delle ATP Finals 2024 Jannik Sinner e con il quale starebbe vivendo una fase di riflessione. La tennista russa occupa ancora la 14esima posizione dopo l’exploit recente che l’ha condotta al suo best ranking.

Tornando a Jasmine, rammentiamo che la tennista toscana ha eguagliato Francesca Schiavone che raggiunse la quarta posizione nella classifica WTA miglior piazzamento per una italiana nella classifica, secondo le attuali modalità di assegnazione punti e classificazione.