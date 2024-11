Billie Jean King Cup, Spagna-Polonia rinviata per allerta meteo: a Malaga si teme un Valencia bis. Incognita Coppa Davis

Dopo Valencia è allerta meteo anche a Malaga, con Spagna-Polonia di Billie Jean Cup rinviata causa maltempo: incertezza anche sulle Finals di Coppa Davis, che si dovrebbero tenere nella città andalusa

Continua l’allerta meteo in Spagna, ancora ferita dalle devastanti alluvioni che hanno colpito la città di Valencia nei giorni scorsi provocando oltre 200 morti. Per questo motivo l’ITF ha deciso di rinviare il match inaugurale di Billie Jean Cup tra Spagna e Polonia, inizialmente previsto per oggi mercoledì 13 novembre, a venerdì, con la speranza che l’allerta possa rientrare. Intanto cresce l’incertezza anche sulle Finals di Coppa Davis, in programma anch’esse nella città andalusa tra il 19 e il 25 novembre.

Rinviata Spagna-Polonia per allerta meteo su Malaga

Slittato l’inizio della Billie Jean King Cup, la competizione tennistica femminile per nazioni. L’ITF (International Tenni Federetion) ha infatti rinviato il match inaugurale tra Spagna e Polonia per l’allerta meteo su Malaga, minacciata da una nuova Dana. Il resto del programma del torneo al momento non ha subito modifiche, con i match di domani che al momento si dovrebbero disputare e quello rinviato che invece si svolgerà venerdì 15 novembre a partire dalle 10 di mattina, anche se la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Il comunicato dell’ITF

Questo il comunicato ufficiale dell’ITF: “A causa di una severa allerta meteo emessa dalle autorità locali e regionali, la sfida del primo turno delle finali della BJK Cup 2024 tra Spagna e Polonia, originariamente programmata per oggi, 13 novembre alle 17:00, è stata posticipata. La sfida si svolgerà ora venerdì 15 novembre, a partire dalle 10:00”

“Questa decisione è stata presa in base alle linee guida delle autorità competenti per garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti e degli ospiti. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente ciò possa causare e apprezziamo la vostra comprensione e collaborazione”.

A Malaga si teme un Valencia bis: incognita Coppa Davis

Dopo la tragedia di Valencia anche Malaga rischia di diventare vittima di una nuova Dana. Da alcune ore la città andalusa è in allerta rossa per “estremo pericolo” viste le forti piogge che vi si stanno abbattendo, motivo per cui, ad esempio, oggi sono rimaste chiuse scuole e università, allontanati tre mila residenti che vivono nelle zone limitrofe al fiume Guadalhorce, a rischio esondazione, e legate le macchine ai pali della strada dopo quanto accaduto a Valencia.

Dal 19 al 25 novembre a Malaga si dovrebbero disputare anche le Finals di Coppa Davis, ma vista l’incertezza sulle condizioni climatiche nulla al momento può essere considerato come certo, anche perché in momenti come questi, lo sport passa giustamente in secondo piano.