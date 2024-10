Alluvione Valencia, il mondo del tennis si mobilita: il gesto di Alcaraz e Badosa, coinvolta anche l'Academy di Nadal

Il mondo del tennis, così come altri sportivi spagnoli, si stanno mobilitando dopo il dramma provocato da DANA: la compagna di Tsitsipas fa una donazione e invita tutti i suoi follower ad aiutare

Il mondo dello sport in Spagna si mobilita per le vittime provocate da DANA, il terribile evento meteorologico che ha messo in ginocchio una parte del paese provocando morti e distruzioni e che avrà un effetto sulla vita a Valencia e in altre zone anche a lungo termine. Ora è il momento del lutto e della disperazione ma per la Spagna arriverà quello della ricostruzione a seguito dei danni di questi giorni e il mondo del tennis prova subito a fare qualcosa.

Il gesto di Paula Badosa

Il mondo dello sport può avere un ruolo importante in questa fase della crisi che sta attraversando la Spagna. La piattaforma di cui godono permette non solo di tenere alta l’attenzione su quello che è successo, ma anche di fornire un aiuto concreto alle popolazioni che hanno sofferto da questo terribile evento. Una delle prime a mobilitarsi è stata la tennista Paula Badosa che ha lanciato il suo appello sui social: “Molte persone stanno soffrendo ed è fondamentale unire le forze in questo momento per aiutarle. Io ho già fatto la mia donazione e vi invito a prendere in considerazione la possibilità di fare altrettanto. Ogni contributo, di qualsiasi tipo, può fare la differenza per la vita di chi ne ha bisogno”.

Le parole di Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha espresso la vicinanza alle persone colpite dalla tragedia sin dalla giornata di ieri e nel corso di alcune interviste rilasciate nel corso del Masters 1000 di Parigi-Bercy è tornato a parlare del dramma di Valencia: “Sono una persona conosciuta e devo fare tutto il possibile per aiutare. E’ un momento complicato per tutte la Spagna e non solo per le provincie colpite. Spero che questo brutto momenti passi presto”.

Il messaggio di Nadal

E sui social è arrivato anche il messaggio di Rafa Nadal: “Oggi è stato un giorno triste per la sofferenza e il dolore causato da Dana al nostro paese. Fa male il cuore a tutti vedere le immagini. Il mio affetto e il mio supporto va a tutti quelli che hanno sofferto la perdita di un familiare o di un amico”. Lo stesso Nadal è stato coinvolto direttamente negli effetti dei violenti temporali che si sono abbattuti sulla Spagna, il suo centro sportivo “Nadal Academy” è stata pesantemente investita dalle piogge che sono cadute in questi giorni con i campi e le strutture completamente allagate ma fortunatamente non ci sono state persone ferite.

