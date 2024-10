Alluvione Valencia: già quattro partite rinviate, danni al circuito Tomo di MotoGP e Gran Premio a rischio

Nella tragedia della città spagnola le conseguenze si riflettono anche sullo sport: saltano quattro gare di coppa, a rischio Valencia-Real Madrid e il Gran Premio di MotoGP.

Arrivano terribili notizie da Valencia, dove un’improvvisa e violenta alluvione ha provocato almeno 70 morti e decine di dispersi. Inevitabili conseguenze anche sul piano sportivo a seguito di questa immane tragedia. La Federcalcio iberica ha cancellato quattro partite di Coppa del Re in programma per oggi ed è a serio rischio anche il match di campionato del prossimo turno che vede il Valencia impegnato in casa contro il Real Madrid. Ingenti i danni anche al circuito Ricardo Tomo.

Il Valencia chiede il rinvio della sfida col Real

Quando accadono cose del genere lo sport diventa l’ultimo argomento. Il governo spagnolo ha annunciato tre giorni di lutto nazionale, con il premier Sánchez, sarà domani a Valencia. Mentre montano le inevitabili polemiche per la gestione dello stato di emergenza, il club bianconero ha ufficialmente richiesto il rinvio della prossima partita di campionato contro il Real Madrid. Stesso destino potrebbe toccare pure a Levante-Malaga. La Liga ha annunciato che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le partite in memoria delle vittime.

Le partite rinviate e la solidarietà del calcio

Ricordiamo che sono state cancellate già 4 partite di Coppa del Re: trattasi di Parla Escuela-Valencia, Pontevedra-Levante, SD Ejea-Hércules de Alicante CF e Manises-Getafe CF. Rinviata anche la sfida di Eurocup tra Valencia e Panevezys. Dal mondo del calcio, soo arrivati numerosi messaggi di solidarietà tra i quali quelle delle big spagnole: Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Le piogge sono cominciate lunedì scorso, aumentando notevolmente l’intensità nelle ultime ore.

I danni al circuito Tomo: valutazioni in corso

Il ciclone Dana ha colpito il sud-est della Spagna. Le immagini che sono arrivate dal circuito Ricardo Tomo di Valencia sono impressionanti. Qui è in programma l’ultima gara di MotoGP dal 15 al 17 novembre, ma infrastrutture e parcheggi sono stati danneggiati dall’alluvione. In questo momento è in corso una fase di valutazione dei danni, sebbene la pista sembra essere rimasta intatta. Per consentire di arrivare al meglio all’evento motociclistico sono state cancellate tutte le altre attività previste nel circuito.