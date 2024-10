Alluvione Valencia, a rischio il match con il Real Madrid: la testimonianza di Cañizares, i messaggi di Modric e Alcaraz

L’alluvione che ha colpito la Comunidad Valenciana creando distruzione e morte avrà un effetto anche sul mondo del calcio che nel frattempo si mobilità per portare aiuto. L’ex portiere rivela cosa è successo

Una giornata di morte e di distruzione. L’evento meteorologico Dana ha sommerso Valencia, e non solo, con tornato e fortissime pioggia. I primi resoconti parlano di almeno 51 persone che hanno perso la vita ma i danni quando tutto sarà finito saranno probabilmente molti di più. Una situazione che ovviamente rischia di avere un rifletto anche sul mondo dello sport e del calcio.

Valencia-Real Madrid: la richiesta di rinvio

Sembra decisamente a rischio il match di Liga in programma sabato prossimo allo stadio Mestalla che dovrebbe vedere la sfida tra i padroni di casa del Valencia e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Al momento da parte del club non è arrivata ancora la richiesta ufficiale alla Liga di rinviare la partita in attesa di comunicazioni anche da parte delle autorità sulla situazione in città, ma il match sembra a forte rischio. Difficilmente i Blancos opporrebbero un rifiuto in caso di una richiesta del genere visto che già dalle prime ore della mattina è arrivato un messaggio di solidarietà e di vicinanza alle vittime dell’alluvione.

Rinviati i match di Valencia e Levante in Copa del Rey

Le prime decisioni sono quelle relative alle partite di Copa del Rey e riguardano sia il Valencia che il Levante, con i primi che avrebbero dovuto affrontare oggi la Parla Escuela, e i secondi che avrebbero dovuto sfidare il Pontevedra. Impossibile però riuscire a organizzare le partite con la situazione che si è venuta a creare ed entrambe sono state rinviate.

La testimonianza di Cañizares

L’ex portiere Cañizares è intervenuto a Radio Marca dove ha portato la sua testimonianza sulle conseguenze dell’evento metereologico Dana: “Quello che sta avvenendo – dice l’ex portiere del Valencia – è un dramma di proporzioni colossali. Quando le persone potranno accedere alle loro case. Spero di non avere ragione ma penso che quello che abbiamo visto è solo l’inizio. Il mio dramma non è paragonabile a quello di altre persone, do per scontato che nella mia tenuta ci siano stati effetti devastanti e di aver perso tutti i miei animali (cani, polli e capre). Credo che sia tempo di abbandonare la città e permettere l’intervento dei servizi di emergenza”.

Il supporto dello sport: da Alcaraz a Modric

Il mondo dello sport non rimane in silenzio di fronte a quello che sta avvenendo a Valencia e sui social sono arrivati i messaggi di solidarietà e di vicinanza da parte degli atleti e dei club. Luka Modric scrive su X: “Coraggio e forza a tutta la gente di Valencia e delle altre provincie che sono state colpite dal temporale”. Anche il tennista Carlos Alcaraz, impegnato nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha voluto mandare un messaggio alle vittime dell’alluvione: “Tutto il mio affetto a quelli che hanno perso i propri casi a causa di Dana e tanta forza a quelli che continua a cercare i dispersi”.

Ma anche le società di calcio sono intervenute a cominciare proprio dal Real Madrid che dovrebbe essere l’avversario del Valencia nella sfida di sabato: “Condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita a causa della tempesta che sta colpendo molte zone del nostro paese. Il club esprime profonda solidarietà, sostegno e affetto alle popolazioni colpite da questa catastrofe”.

