Sinner o Alcaraz, l’imprecazione di Ruud diventa virale: “Giocare contro loro è maledettamente difficile”

Alla domanda su chi sia più forte tra Sinner e Alcaraz, Ruud si lascia scappare una parolaccia per descrivere come sia affrontarli

È più forte Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? Questo sembra il tema del momento nel mondo tennistico, con giocatori, esperti e appassionati che si interrogano e vengono interrogati a riguardo. L’ultimo a esprimersi è stato Casper Ruud, che alla domanda su chi secondo lui sia il più forte ha risposto nella maniera più sincera possibile, lasciandosi scappare anche una parolaccia che rende al meglio la superiorità delle due nuove stelle del tennis mondiale su tutti gli altri giocatori del circuito.

La sincera risposta sboccata di Ruud

Nel corso di un’intervista rilasciata a Eurosport, è stato posta a Casper Ruud la domanda del momento nel tennis: Sinner o Alcaraz? Il norvegese non ha espresso direttamente una preferenza tra i due, lasciandosi andare a una risposta sboccatamente sincera che – con ogni probabilità – racchiude l’opinione di tutti i giocatori del circuito: “Il loro livello è sensazionale è molto divertente vederli. È anche fott….., scusate per il linguaggio, ma voglio dire, giocare con loro è davvero difficile”.

Sinner e Alcaraz i tabù di Ruud

Se a dire che giocare contro di loro è incredibilmente difficile è un top-10 come Ruud, che giusto due anni fa si contendeva la vetta del ranking mondiale proprio con Alcaraz, allora c’è da fidarsi ciecamente. E la risposta di Casper in realtà non sorprende nemmeno così tanto. Il norvegese infatti in carriera non è mai riuscito a vincere ne contro Sinner (che tra l’altro vinse i due confronti nel 2020 e nel 2021, prima della sua definitiva esplosione) e Carlos, contro il quale perse la sua prima finale 1000 a Miami e lo US Open nel 2022 oltre ad altre due sfide.

La superiorità di Sinner e Alcaraz sul resto del circuito

A trovarsi in estrema difficoltà contro Sinner e Alcaraz non è certamente solo Ruud. I due sono stati i dominatori incontrastati della stagione che sta per volgere al termine, dividendosi equamente i quattro titoli dello slam e vincendo insieme la metà degli otto Masters 1000 fin qui terminati (in questo caso però comanda Sinner con tre trionfi).

Anche la classifica testimonia la loro superiorità, con Jannik e Carlos ai primi due posti del ranking, anche se separati da oltre 4000 punti al momento, divario dovuto alla mancanza di continuità di Alcaraz in alcuni momenti della stagione. Ma se – nonostante qualche crollo improvviso dello spagnolo – i due combinati nel 2024 hanno vinto ben 117 match perdendone solamente 16 (di cui tre quando si sono affrontati) un motivo ci sarà, e questo motivo sta certamente nella loro netta superiorità su tutti gli altri giocatori del circuito, che probabilmente si saranno lasciati scappare la stessa imprecazione di Ruud ogni volta che si sono ritrovati ad affrontarli.