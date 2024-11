Billie Jean King Cup, Italia-Giappone 0-1: Cocciaretto flop con Shibahara, speranze tutte su Paolini ed Errani

Billie Jean King Cup, falsa partenza per l'Italia col Giappone: Cocciaretto si arrende nel primo singolare, tocca a Paolini (ed eventualmente a Errani) ribaltare la situazione.

Inizia male l’avventura per l’Italia alle Finals di Billie Jean King Cup a Malaga. Azzurre sotto 0-1 contro il Giappone dopo la sconfitta rimediata da Elisabetta Cocciaretto contro Ena Shibahara nel primo incontro di singolare. Tutto il peso della qualificazione per la Nazionale di Tathiana Garbin è ora sulle spalle di Jasmine Paolini, che non può perdere il prossimo match contro Moyuka Uchijima. Poi, in caso di successo di Jas, altra sfida per Paolini in tandem con Sara Errani contro il doppio nipponico, per ribaltare la situazione.

Cocciaretto, sconfitta che fa male con Shibahara

Tanti rimpianti per la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, maturata dopo una maratona di due ore e 44 minuti. L’azzurra è partita fortissimo, vincendo il primo set sul punteggio di 6-3. Cocciaretto bravissima a tenere a bada la giapponese e a indurla all’errore, fino a chiudere il parziale a proprio favore sul 6-3 con due break a proprio favore. Anche nel secondo set l’italiana è partita bene, senza però riuscire a strappare il servizio alla sua avversaria. Il match si è trasformato in una battaglia punto a punto. Poi ha preso la direzione sbagliata.

Crollo Cocciaretto, Giappone in vantaggio sull’Italia

Il gioco spartiacque della seconda frazione è stato l’ottavo, con Cocciaretto avanti 4-3 e con due palle break a disposizione per andare a servire per il match. Shibahara le ha annullate e poi ha piazzato a sua volta il break, per chiudere 6-4 a proprio favore il secondo set. Altra agonia nel terzo. Break Shibahara al quinto gioco (3-2), controbreak Cocciaretto (3-3), poi nuovo break della giapponese (4-3). Dopo aver annullato due matchpoint sul 5-3, Cocciaretto si è arresa 6-4.

BJK Cup, tocca a Paolini e poi (si spera) a Errani

Adesso l’Italia non può più fallire. Deve vincere il successivo match di singolare, con Jasmine Paolini opposta a Moyuka Uchijima, numero 56 del ranking WTA, non un avversario insormontabile, anzi: ma non lo era neppure Shibahara per Cocciaretto. In caso di successo, Jasmine tornerebbe in campo subito dopo assieme a Sara Errani nel decisivo match di doppio contro la formazione giapponese, che dovrebbe essere composta da Shuko Aoyama ed Eri Hozumi.