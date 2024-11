Paolini in squadra con Kyrgios alla World Tennis League: ci sono anche Medvedev, Fritz, Swiatek e Sabalenka

Scherzi del destino: Jasmine e l'acerrimo nemico di Sinner nello stesso team al torneo-esibizione di Abu Dhabi, dal 19 al 22 dicembre. Con loro anche Tsitsipas e Badosa.

Scherzi del destino: Jasmine Paolini e l’acerrimo nemico di Jannik Sinner nella stessa squadra. L’azzurra e Nick Kyrgios faranno parte del medesimo team alla World Tennis League, il torneo-esibizione – dal montepremi piuttosto ricco, anche se non ai livelli stratosferici del Six Kings Slam – in programma dal 19 al 22 dicembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Un appuntamento che chiuderà, di fatto, il 2024 del tennis, in attesa dello scoppiettante inizio del 2025 in Australia.

Abu Dhabi, Paolini e il “nemico” di Sinner nella stessa squadra

La formula del torneo prevede la disputa di un gironcino all’italiana da quattro squadre, composte ciascuna da due atleti maschi e due femmine, con ammissione alla finalissima del 22 riservata alle prime due classificate del raggruppamento. Paolini e Kyrgios, coppia improbabile del circus, sono inseriti nel Team Kites insieme a una coppia vera, anche nella vita reale: quella composta da Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa.

Non solo Kygios e Jas: anche Medvedev, Rublev, Swiatek e Sabalenka

Ricco il parterre dei partecipanti al torneo, coi dirigenti emiratini che hanno tentato di emulare in tutto e per tutto i loro “vicini” sauditi, attirando a suon di dollari tutti i tennisti che hanno scelto di rinunciare a parte delle loro vacanze in cambio di un corposo cachet. Ci saranno dunque pezzi grossi e grossissimi del panorama ATP come Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud e Andrey Rublev, protagonisti alle stesse Finals di Torino, e del circuito WTA: tra le partecipanti figurano infatti Aryna Sabalenza e Iga Swiatek.

World Tennis League negli Emirati Arabi Uniti: il tabellone completo

Questo l’elenco e la composizione delle squadre che prenderanno parte all’attesa esibizione mista di Abu Dhabi: