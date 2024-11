ATP Finals, Sinner e il doping, Binaghi: "A parte qualche imbecille, tutti hanno capito". Ce l'ha con Kyrgios?

Il presidente della Federtennis scende ancora una volta in campo in difesa di Jannik nel caso Clostebol: "Lui uno dei più puliti e onesti nello sport mondiale".

Le ATP Finals a Torino si stanno rivelando ancora una volta un successo e il presidente della Fitp, l’ex Federtennis oggi diventata Federtennis e Padel, ha la faccia sorridente e gongolante quando risponde alle domande della Associated Press, per un’intervista che negli Stati Uniti è già diventata virale. Angelo Binaghi, però, si fa cupo quando gli chiedono del caso doping che riguarda Jannik Sinner. E le parole diventano pesanti.

Caso Clostebol, Binaghi bacchetta Kyrgios e gli altri

Una difesa a spada tratta di Jannik da parte di Binaghi, anche con termini duri. “A parte qualche imbecille, la gente in tutto il mondo ha capito cosa è successo”, l’espressione adoperata dal numero uno della Fitp. E il riferimento a “qualche imbecille” sembra includere tutti coloro che continuano a nutrire dubbi sull’onestà e sulla pulizia morale del rosso di San Candido. A cominciare da Nick Kyrgios, l’australiano riciclatosi come commentatore tv – ma prossimo al rientro sul campo – che sui social è sempre stato velenosissimo con l’azzurro.

La difesa a spada tratta di Sinner del presidente Fitp

Per Binaghi, come ribadito in diverse altre circostanze, Sinner è soltanto vittima di una situazione che non è dipesa da lui. Nessuno può dubitare della sua trasparenza e della sua lealtà. Anzi, il rosso di San Candido è un esempio per tanti, soprattutto per i più piccoli. E non è un caso che molti lo apprezzino proprio per l’educazione, la modestia e l’umiltà che caratterizzano ogni suo gesto: “Non importa che tipo di decisione venga presa dal Tas – sottolinea Binaghi – non c’è dubbio che Sinner sia uno degli atleti più puliti e onesti nello sport mondiale”.

ATP Finals, il dato: boom di tifosi, ma quasi tutti italiani

Un campione assoluto, ma soprattutto un campione italiano. Del pubblico che sta affollando gli spalti dell’Inalpi Arena di Torino in questa edizione delle ATP Finals, gli stranieri sono molto pochi. Sono quasi tutti tifosi italiani. Anzi: tifosi di Sinner. “Non ci sono spettatori stranieri, sono tutti italiani. Abbiamo 30mila stranieri in meno rispetto all’anno scorso. Dividiamolo per le 15 sessioni e sono 2.000 in meno per ogni sessione”. Insomma, Sinner volano per tutto il tennis e lo sport italiano. Binaghi non poteva essere più chiaro.