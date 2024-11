Sinner, la rivelazione della piccola Francesca: “Gli ho chiesto se avesse paura”. E Jannik incassa i complementi di Allegri

Jannik Sinner protagonista in campo e fuori: il tennista altoatesino è diventato una vera e propria stella e alle ATP Finals si moltiplicano le storie su di lui

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Protagonista in campo e ormai anche fuori. Jannik Sinner è il numero 1 del mondo e gli occhi dell’Italia in questi giorni, anche approfittando della pausa per le nazionali, non hanno occhi che per lui. E dalle Finals di Torino di spunti sul campione azzurro ne arrivano tanti, anche quelli che non sono strettamente legati alle questioni di campo.

La rivelazione della piccola Francesca

Prima dell’inizio del match contro Taylor Fritz a fare il giro dei social ci ha pensato l’ingresso in campo di Jannik Sinner. Quasi tutto nella norma, accompagnato alla sua panchina da una bambina ma questa volta qualcosa è cambiato nel protocollo e l’interazione tra l’azzurro e la piccola è diventata subito virale. A svelare cosa è successo ci pensa un video della FITP che rivela l’ansia e le emozioni della piccola Francesca prima dell’ingresso in campo a cominciare dalla voglia di accompagnare proprio Jannik.

All’intervistatrice dice: “Gli chiederei se ha paura quando entra in campo”. E quando ne ha l’occasione non se la lascia scappare. Dopo l’ingresso in campo con il numero 1, la piccola Francesca rivela le sue domande: “Hai paura? Puoi vincere?” e svela anche le risposte di Sinner: “Gli ho chiesto se poteva vincere e lui ha detto che ci provava e gli ho chiesto se aveva paura e ha detto sì”.

Le parole di Allegri

A Torino e ancora di più sui social, l’incontro tra Massimiliano Allegri e Jannik Sinner è diventato uno degli argomenti del giorno. L’ex allenatore della Juventus, infatti, è stato tra gli spettatori vip che hanno assistito all’incontro con Taylor Fritz con il toscano che poi si è complimentato negli spogliatoi con l’altoatesino che lo ha saluto molto calorosamente. E oggi l’ex tecnico bianconero è tornato a parlare di Jannik ai microfoni di Supertennis: “La cosa che mi ha colpito è che ancora non si rende conto di essere numero 1 al mondo. Credo che questa possa essere la sua forza, poi è sicuramente un giocatore straordinario ma su questo posso dire poco perché non me ne intendo di tennis. Ma come persona ha dei valori straordinari”.

ATP Finals: il tabellone completo