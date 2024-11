Date, orari e programmazione delle partite dei Masters di tennis che si disputano a Torino dal 10 al 17 novembre 2024

Il torneo Nitto Atp Finals, o meglio il Masters di Torino 2024, è il torneo che di fatto conclude stagione del grande tennis mondiale. Viene disputato tra i migliori otto giocatori del ranking Atp. A Torino ci sono: Jannik Sinner, imprendibile numero 1 del ranking mondiale, Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Ruud e DeMinaur; insomma tutti i migliori tranne Nole Djokovic (attuale numero 5) che ha dovuto dare forfait, al suo posto è stato inserito in tabellone il russo Rublev che sarebbe il numero 9 della classifica Atp.

Il torneo è un po’ particolare perché non è a eliminazione diretta. Al primo turno (round robin) infatti gli otto tennisti sono stati sorteggiati in due gironi da quattro, intestati a due grandissimi del passato: Ilie Nastase e John Newcombe. Si affrontano in un girone all’italiana al termine del quale, i primi due in classifica potranno accedere alle semifinali. Il torneo si gioca alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre 2024.

Round Robin

Le partite del calendario vengono stabilite in base all’esito del primo turno.

Gruppo Ilie Nastase

Jannik Sinner (1), Daniil Medvedev (4), Taylor Fritz (6) e Alex DeMinaur (8).

Medvedev (RUS)-Fritz (USA) 10/11 ore 14.00 SINNER (ITA)-DeMinaur (AUS) 10/11 ore 20.30 12/11 ore 14.00 12/11 ore 20.30 14/11 ore 14.00 14/11 ore 20.30

Classifica Gruppo Ilie Nastase

1 SINNER (ITA) 2 Medvedev (RUS) 3 Fritz (USA) 4 DeMinaur (AUS)

Gruppo John Newcombe

Alex Zverev (2); Carlos Alcaraz (2); Casper Ruud (7); Andrey Rublev (9)

Alcaraz (SPA)-Ruud (NOR) 11/11 ore 14.30 Zverev (GER)-Rublev (RUS) 11/11 ore 20.30 13/11 ore 14.00 13/11 ore 20.30 15/11 ore 14.00 15/11 ore 20.30

Classifica Gruppo John Newcombe

1 Alcaraz (SPA) 2 Zverev (GER) 3 Ruud (NOR) 4 Rublev (RUS)

Semifinali

Le semifinali si giocano sabato 16 novembre

16/11 ore 14.30 16/11 ore 20.30

Finale

La finale dell’Atp Masters Nitto di Torino si gioca domenica 17 novembre alle 18.00 circa

17/11

Semifinali

Le semifinali si giocano sabato 18 novembre e vedono questi accoppiamenti: Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic

Dove vedere le partite in diretta

Tutto il torneo è trasmesso su Sky e quindi anche Now

Alcune partite però sono trasmesse anche dai canali Rai. Per avere un dettaglio degli orari guardate la Guida Tv

Anche qui su Virgilio Sport daremo ampia copertura seguendo le partite di Sinner e gli altri top match in diretta live

FAQ Quando si gioca l'Atp Masters? Dal 10 al 17 novembre 2024 Dove si gioca l'Atp Masters? Alla Inalpi Arena di Torino

