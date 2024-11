ATP Finals, format, regolamento, punti e montepremi da record: ecco quanto può guadagnare Sinner in caso di vittoria

Tutto quello che c'è da sapere sulle Finals, il torneo che chiude la stagione ATP: format, punti assegnati e il montepremi da record a cui ambisce il nostro Jannik Sinner

Manca ormai pochissimo all’inizio delle Nitto ATP Finals, in programma dal 10 al 17 novembre a Torino, torneo dal montepremi record in cui si sfidano gli otto migliori tennisti dell’anno e che di fatto mette fine alla stagione ATP. Contrariamente a tutti gli altri tornei del circuito maggiore, le Finals hanno però un format diverso, che prevede una fase a gironi prima di quella a eliminazione diretta, e un punteggio che può andare dai 1100 ai 1500 punti in caso di vittoria.

Il format

Alle Nitto ATP Finals prendono parte gli otto tennisti che hanno conquistato più punti ATP nel corso dell’anno solare, i quali vengono divisi in fasce per teste di serie (teste di serie 1 e 2 in prima fascia, 3 e 4 in seconda, 5 e 6 in terza e 7 e 8 in quarta) e poi distribuiti in due differenti gironi all’italiana (rinominati Ilie Nastase e John Newcombe in onore delle due leggende della racchetta), ognuno dei quali con un esponente per fascia.

A passare i gironi sono i primi due in classifica, con il vincitore del gruppo Ilie Nastase che affronterà in semifinale il secondo classificato del gruppo John Newcombe e viceversa, con i vincitori delle due sfide che si contenderanno il titolo in finale. Oltre agli otto qualificati sono presenti anche due riverse, che possono sostituire i giocatori costretti al ritiro in qualunque momento della fase a gironi (quindi anche con solo una partita rimanente da disputare) ma non oltre.

I punti assegnati

Anche il sistema di punti assegnati per la classifica si differenzia da tutti gli altri tornei. Ogni giocatore si aggiudica infatti 200 punti ATP per ogni vittoria nel girone (per un massimo di 600 punti quindi), mentre un successo in semifinale vale 400 punti e quello in finale ben 500. Ciò significa che il vincitore può arrivare a guadagnare la bellezza di 1500 punti ATP (aspetto che rende le Finals un torneo in un certo senso a metà tra i Masters 1000 e gli Slam) in caso chiuda da imbattuto.

Ovviamente può capitare che a trionfare sia un giocatore che ha subito una sconfitta nei gironi, come accaduto nel 2023 quando vinse Novak Djokovic – grande assente di quest’anno – che si aggiudicò quindi 1300 punti totali, o – per quanto rarissima come eventualità – addirittura due, per un totale di 1100 punti portati a casa al momento della vittoria finale.

Il montepremi da record

L’edizione 2024 delle Nitto ATP Finals porta con sé un montepremi da record pari a 15.250.000 $, di cui ben 4.881.500 $ in caso di trionfo da imbattuto. Cifra stellare che certamente farà gola a tutti i partecipanti, compreso il nostro Jannik Sinner, che vuole regalare al pubblico italiano un trofeo vinto in casa dopo quello conquistato a Milano nel 2019 in occasione delle Next Gen ATP Finals.

Suddivisione montepremi:

Riserva: 155.000 $

Partecipazione: 331.000 $*

Ogni vittoria nel girone: 396.500 $

Vittoria in semifinale: 1.123.400 $

Vittoria in finale: 2.237.200 $

*cifra assegnata in caso uno disputi tutti e tre gli incontri, altrimenti 165.000 $ con una partita e 248.250 $ con due.