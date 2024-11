Atp Finals 2024 sorteggio gironi diretta live oggi 7 novembre 2024: ecco gli avversari di Sinner

Per il grande Adriano Panatta è l’altoatesino la vera rockstar di queste Atp Finals: “È diventato una specie di rockstar, con tanto di fan che lo aspettano sotto gli alberghi. È davvero amatissimo, non solo a Torino o in Italia. Sinner ha praticamente sempre il tifo dalla sua parte anche all’estero”. Sull’assenza di Nole Djokovic: “Ha un certa età, ma per come si è espresso anche alle Olimpiadi può ancora fare bene. Probabilmente non si sente al meglio e lui rimane comunque uno che si muove soltanto per vincere. Ha ancora questa mentalità speciale. Molto speciale. E’ l’uomo che ha vinto più di tutti, per cui è logico che interessi a tantissime persone, se non a tutte quelle che amano il tennis. Però sono certo che tutti siano concentrati principalmente su Sinner e Alcaraz”.