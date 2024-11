Classifica Atp, Zverev supera Alcaraz e inguaia Sinner per le Finals: Djokovic rischia il crollo

Top-5 della classifica Atp stravolta, con il solo Sinner che rimane saldo alla prima posizione, mentre Zvererv e Medvedev sorpassano rispettivamente Alcaraz e Djokovic in seconda e quarta posizione

Tanti cambiamenti nella classifica di questa settimana, soprattutto nelle prime cinque posizioni, con Alexander Zverev che grazie al titolo conquistato al Masters 1000 di Parigi-Bercy diventa il n°2 Atp scavalcando Carlos Alcaraz – che ora potrebbe finire nel girone di Jannik Sinner alle Atp Finals – e Daniil Medvedev che supera Novak Djokovic, che ora rischia l’uscita dai primi cinque e il crollo in classifica.

Zverev nuovo n°2 Atp

Grazie al trionfo sui campi indoor di Parigi-Bercy (suo secondo titolo Masters 1000 in stagione dopo quello vinto agli Internazionali d’Italia) Alexander Zverev torna a essere il n°2 della classifica mondiale pareggiando così il suo best ranking. Il tedesco ha dunque superato Carlos Alcaraz, che vista la precoce eliminazione per mano di Ugo Humbert (battuto in finale proprio da Sascha) agli ottavi di finale del torneo parigino si ritrova ora a poco più di 500 punti dal teutonico (7715 a 7210).

Ora Sinner rischia Alcaraz ai gironi delle Atp Finals

Questo sorpasso rischia anche di complicare il percorso di Jannik Sinner – che rimane saldo in vetta al ranking – alle prossime Atp Finals, suo obiettivo dichiarato. Ora che Alcaraz è sceso al n°3 – che sarà dunque la sua testa di serie al torneo di fine anno – potrebbe essere inserito nello stesso girone dell’altoatesino, sicuro solamente di non poter affrontare da subito Zverev.

Per quanto sui campi indoor il tedesco si trovi molto più a suo agio in confronto ad Alcaraz – e non a caso ha trionfato due volte alle Finals e conquistato 8 titoli in totale su questa superficie -, lo spagnolo sembra essere comunque l’unico in grado di poter battere Jannik con una certa regolarità in questa stagione (come testimoniano le tre vittorie in tre confronti ufficiali nel 2024).

Medvedev supera Djokovic, che rischia il crollo in classifica

L’altra importante novità in classifica di questa settimana è il sorpasso di Daniil Medvedev ai danni di Novak Djokovic. Nonostante il russo sia stato eliminato all’esordio a Parigi-Bercy e stia affrontando un periodo di crisi, è lo stesso riuscito a scavalcare in classifica Nole per via dei 1000 punti persi dal serbo che ha deciso di non provare a difendere il titolo vinto la passata stagione nella capitale francese.

Djokovic si trova ora ai limiti della top-5, col rischio di uscirne presto in caso decida di non prendere parte alle Atp Finals, scelta che comporterebbe come minimo il sorpasso di Taylor Fritz ai suoi danni, ma forse anche quelli di Ruud, de Minaur e Rublev. Il vero crollo in classifica Djokovic potrebbe però subirlo l’anno prossimo, visto che difficilmente riuscirebbe a presentarsi agli Australian Open tra le prime quattro teste di serie, il che significherebbe poter affrontare uno tra Sinner e Alcaraz, che a livello slam nel 2024 lo hanno sempre battuto quando si sono incontrati, già ai quarti di finale, con il rischio di venire eliminato e perdere ulteriori 400 punti, che potrebbero costargli la top-10.

Qui trovate la classifica Atp