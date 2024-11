Sinner, parte la missione ATP Finals: Jannik arriverà a Torino già sabato. Intanto cresce il timore Alcaraz ai gironi

Smaltito il virus, Sinner è pronto per partire per Torino dove si terranno le ATP Finals. Finals dove Jannik rischia di incontrare già ai gironi il rivale Alcaraz

Smaltito il virus influenzale che lo ha obbligato a ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, Jannik Sinner è pronto per le attesissime Nitto ATP Finals, suo obiettivo dichiarato da tempo. Il n°1 al mondo dovrebbe partire infatti sabato 2 novembre dalla sua residenza di Monte Carlo direzione Torino, dove domenica svolgerà il primo allenamento.

La prematura uscita di Carlos Alcaraz dall’ultimo Masters della stagione potrebbe però complicare il cammino di Jannik alle ATP Finals. In caso di arrivo in finale di Alexander Zverev a Parigi-Bercy, Sinner potrebbe incontrare lo spagnolo già ai gironi.

Sinner guarito dal virus: sabato la partenza per Torino, domenica primo allenamento

Che nonostante il virus che lo ha obbligato a ritirarsi da Parigi-Bercy non ci fosse nulla da temere per gli appuntamenti di fine stagione lo aveva dichiarato Jannik Sinner stesso – “Per Finals e Davis sarò certamente al top” – e infatti l’altoatesino, dopo qualche giorno di riposo a Monte Carlo, è già tornato a impugnare la racchetta per allenarsi e domani dovrebbe partire verso Torino, dove domenica terrà la prima sessione di allenamento in vista delle Nitto ATP Finals.

Sinner dominatore sul cemento: arriva a Torino da favorito n°1

Atp Finals che sono un obiettivo dichiarato di Sinner, che vuole arricchire questa incredibile stagione alzando un trofeo davanti al proprio pubblico. E parliamoci chiaro, di chance di trionfo a Torino Jannik ne ha eccome, come confermati dalle sue incredibili statistiche sul cemento nel 2024 e il fatto che i campi indoor siano da sempre tra i suoi preferiti, se non proprio quelli sui quali riesce a esprimersi al meglio.

Sulle superficie indoor Jannik ha conquistato ben 6 titoli nel circuito maggiore, tra cui il suo primo in assoluto e quello di Rotterdam nel 2024, oltre alle Next Gen ATP Finals e il suo primo titolo Challenger nel 2019. Per quanto riguarda i numeri di questa stagione, Sinner ha disputato 48 incontri sul cemento, vincendone ben 45. Numeri stratosferici, ancor di più se si considera che delle tre sconfitte è arrivata contro Andrey Rublev a Cincinnati, dove non si era presentato al meglio dopo la tonsillite che lo ha obbligato a saltare i Giochi Olimpici di Parigi.

Possibile scontro con Alcaraz già ai gironi: tutto dipende da Zverev

Le altre due sconfitte rimediate da Sinner sul cemento nel 2024 sono invece arrivate per mano dello stesso giocatore, Carlos Alcaraz, capace di batterlo in semifinale a Indian Wells e in finale a Pechino. Spagnolo che, dopo la prematura sconfitta al Masters 1000 di Parigi-Bercy, potrebbe essere un avversario di Jannik già nei gironi delle Nitto ATP Finals.

Carlitos rischia infatti di venire sorpassato in classifica da Alexander Zverev, che dopo il successo contro Stefanos Tsitsipas è a una vittoria dalla finale a Parigi-Bercy e conseguente secondo posto nel ranking e nella race, che gli garantirebbero di diventare la testa di serie n°2 ed evitare dunque Sinner nella prima fase del torneo di fine anno.