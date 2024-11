ATP Finals, la mossa di Alcaraz per sfidare Sinner: arriva la replica del “cemento” di Torino. Courier demolisce Rune

La delusione per il risultato al Masters 1000 di Parigi spinge lo spagnolo a installare una superficie simile a quella che troverà in Italia nell’academy di Ferrero. Intanto l’ex numero 1 al mondo attacca il danese

Ultimi momenti della stagione, si gioca il Masters 1000 di Parigi prima che il mondo del tennis si dedichi alla sfida tra i big alle ATP Finals in programma a Torino e poi spazio ai colori delle nazionali nella Coppa Davis. Gli ultimi tornei serviranno a definire chi parteciperà all’evento italiano con delle posizioni ancora da assegnare e magari anche a conquistare un po’ di punti in vista dell’inizio della prossima stagione.

La mossa di Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha lasciato Parigi e il Masters 1000 di Bercy con qualche dubbio di troppo. E con le ATP Finals in vista ha deciso di anticipare una mossa che potrebbe essere decisiva per il torneo che andrà in scena a Torino. Lo spagnolo infatti per adattarsi alle condizioni di gioco molto veloci che troverà in Italia ha fatto installare una replica della superficie nell’accademia di tennis gestita dal suo allenatore Juan Carlos Ferrero. Una scelta dettata anche dalle imminenti Final Eight di Coppa Davis che si giocheranno a Malaga e che vedranno la Spagna come una delle grandi favorite. Una superficie molto veloce che almeno sulla carta potrebbe favorire il gioco di Sinner che si sta già allenando in Piemonte.

Le lamentele a Parigi-Bercy

L’eliminazione per mano del francese Humbert non è proprio andata giù allo spagnolo che a Parigi ha abbandonato anzitempo un torneo che avrebbe voluto vincere per difendere la seconda posizione dall’attacco di Zverev (che invece è riuscito nell’intento) e nel corso dell’evento francese, in più di un’occasione il tennista murciano si è lamentato delle condizioni a suo dire incredibilmente veloci del campo da gioco: “Quando ho visto le statistiche ho visto che si trattava del campo più veloce dell’interno circuito e forse del più veloce in assoluto da 10 anni a questa parte”.

Courier, che attacco a Rune

Intanto fa discutere anche il durissimo attacco lanciato dall’ex numero 1 al mondo Jim Courier nei confronti di Holger Rune. Il danese è stato la grande delusione della stagione in un’annata in cui in tanti si aspettavano un nuovo miglioramento nelle sue prestazioni. Invece sono arrivati tanti allenatori cambiati e troppe sconfitte per un giocatore del suo talento: “Non ho idea di quello che sta cercando di fare. Quando lo vedo giocare mi dà l’impressione che sia tutto istinto ed esplorazione. Non ci sono rime e non c’è ritmo. Succedono tantissime cose ma fuori copione e non credo sia la ricetta per un successo a lungo termine. Ha un gioco ancora molto immaturo. Se vuol giocare alla pari con i migliori deve riuscire a mettere ordine al suo gioco”.