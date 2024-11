ATP Finals, Djokovic a Torino senza volerlo: il giallo intorno a Nole. Ruud, Rublev e de Minaur a caccia di un posto

Nonostante non sia tra i suoi obiettivi, Djokovic è comunque a un passo dal qualificarsi alle Atp Finals: anche in caso di pass la presenza di Nole non sarebbe assicurata, mentre Ruud, de Minaur e Rublev si giocano gli ultimi posti

Nonostante la rinuncia all’ultimo Masters 1000 stagionale in scena a Parigi-Bercy, Novak Djokovic è a un passo dalla qualificazione alle Nitto Atp Finals. Anche in caso di pass per il torneo di fine anno, la presenza di Nole non sarebbe comunque certa, visto che il torneo non rientra tra i suoi obiettivi.

In attesa di capire cosa farà il serbo, Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev si giocheranno gli ultimi slot liberi nei tornei Atp 250 di Metz e Belgrado, in programma dal 2 al 9 novembre.

Djokovic, qualificazione alle Finals a un passo anche senza Parigi-Bercy

A circa una settimana dall’inizio delle Nitto Atp Finals, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre, sono ormai quasi delineati gli otto qualificati per il torneo di fine anno. Oltre ai cinque giocatori (Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz) che hanno già ottenuto l’aritmetica certezza di un posto nel torneo dei maestri, anche la presenza di Novak Djokovic non dovrebbe essere a rischio, nonostante abbia rinunciato a partecipare all’ultimo Masters 1000 stagionale che si sta disputando a Parigi-Bercy.

Nole, infatti, è al momento sesto nella Race con 3910 punti, con Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev (primo degli esclusi) che lo seguono da vicino rispettivamente a 3855, 3745 e 3720 punti. Affinché il serbo manchi la qualificazione è necessario che i tre tennisti precedentemente menzionati lo sorpassino e perché ciò accada devono concretizzarsi tre condizioni, ovvero che Ruud arrivi in semifinale a Metz, che de Minaur vinca il torneo di Belgrado e che Rublev trionfi a Metz.

Ma Nole sarà a Torino?

Anche in caso di qualificazione, la presenza di Djokovic a Torino non sarebbe comunque assicurata. Tempo fa Nole aveva infatti affermato che le Atp Finals non sono più un suo obiettivo e la sua assenza da Parigi-Bercy – che oltre a potergli garantire i punti necessari per il pass sarebbe stato un ottimo banco di prova in vista del torneo di fine anno -, oltre a quella dal suo torneo di casa – l’Atp 250 di Belgrado – sembra confermarlo, come il fatto che il serbo in questi giorni sia andato alle Maldive per trascorrere una vacanza che sa tanto di riposo da off-season.

Rublev, de Minaur e Ruud a caccia della qualificazione

Non conoscendo con certezza i piani di Djokovic non lo si può certamente escludere dai protagonisti di Torino, dunque rimangono tre posti a disposizione per le Atp Finals, momentaneamente occupati appunto da Nole e da Ruud e de Minaur, con Rublev ora come ora escluso per soli 25 punti.

Per capire chi parteciperà alle Atp Finals sarà dunque necessario aspettare gli ultimi due tornei stagionali, ovvero gli ATP 250 di Metz e Belgrado, in programma dal 4 al 9 novembre, che metteranno in palio gli ultimi posti. Il tutto a meno che Nole decida davvero di rinunciare al torneo dei maestri di cui è campione in carica e che in carriera ha vinto in sette occasioni.