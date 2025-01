Australian Open, Sinner-Kalinskaya l’abbraccio che sancisce la rottura: Anna snobba Kyrgios nei corridoi di Melbourne

Un abbraccio che nasconde anche una notizia, l’inizio degli Australian Open porta con sé anche tante storie private racchiuse nel mondo del tennis come quelle tra il numero 1 e la russa

Un abbraccio che vuol dire fine. Le interpretazioni del saluto affettuoso tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya saranno uno dei contenuti del giorno soprattutto nel mondo dei social. Tra due giorni scatteranno ufficialmente gli Australian Open e prima del virtuale fischio di inizio c’è spazio anche per un po’ di gossip.

L’abbraccio tra Sinner e Kalinskaya

Nicolas Jarry come primo avversario nello slam australiano ma i tifosi di Jannik Sinner, più che concentrarsi sull’imminente sfida con il cileno, tengono d’occhio anche la sua vita sentimentale. E nel giro di pochi minuti le immagini del suo abbraccio a Melbourne con Anna Kalinskaya hanno fatto il giro del web. L’interpretazione più “accreditata” è quella che si sia trattato di un saluto cordiale tra due “ex”. Un saluto affettuoso che però sembra anche la conferma che tra il tennista italiano e la moscovita la storia d’amore, in copertina solo qualche mese fa agli US Open, sia arrivata alla conclusione. I più romantici, invece, leggono questo gesto delle prove generali di riconciliazione, ma conoscendo la grande voglia di privacy dei due protagonisti non sarà facile scoprire cosa si nasconda dietro questo episodio.

Anna snobba Kyrgios

E’ un mondo ristretto quello del tennis, più di quanto si potrebbe immaginare. Nel corso della stagione il circo si sposta di città in città, da nazione a nazione, spesso con tornei sia femminili che maschili che condividono per larghi tratti gli stessi protagonisti. Da questo continuo essere insieme nascono amicizia, rivalità e come accaduto a Sinner e Kalinskaya anche una storia d’amore. Ma spesso capita anche di incontrare qualcuno che invece si preferirebbe evitare.

Sembra essere questo quello che ha pensato Anna Kalinskaya nei corridori di Melbourne quando si è trovata di fronte Nick Kyrgios. Se l’obiettivo primario degli attacchi dell’australiano nel corso degli ultimi mesi è stato Jannik Sinner (sul tema doping), anche Anna ha avuto la sua buona dose di frasi cattive. In molti hanno anche sollevato il sospetto che dietro il carico d’odio dell’aussie nei confronti dell’italiano ci sia proprio la gelosia per la storia con la russa, che per qualche tempo è stata anche una fiamma di Nick.

Nelle immagini che circolano sui social e che riprendono alcuni fotogrammi di quanto avviene nei corridori della “players lounge” si vede Kyrgios che si avvicina a Carlos Alcaraz, e scherza con lo spagnolo. In quel frangente arriva anche Kalinskaya che però tira dritta senza degnare Nick di uno sguardo.