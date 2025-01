Sinner, Kyrgios risponde alle accuse su Kalinskaya e scade nel volgare. Si rafforza l’alleanza con Djokovic

Il tennista australiano risponde alle parole del numero 1 del mondo Andy Roddick e scende anche nelle volgarità, il patto social con i tifosi del campione serbo diventa sempre più solido

Ormai è il Nick Kyrgios show, ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo (quasi sempre a mezzo social) contro Jannik Sinner e il tennis giocato nonostante l’inizio della nuova stagione e l’Australian Open ormai alle porte finisce quasi per fare da sfondo. L’ultimo capitolo della saga arriva ancora una volta su X con l’australiano che non si lascia scappare neanche un’occasione.

L’accusa di Roddick

L’ultimo intervento sul caso Kyrgios è stato dell’ex numero 1 al mondo, lo statunitense Andy Roddick. Nel corso del suo podcast l’ex giocatore non ha avuto parole dolci per l’australiano: “Su di me qualche settimana fa ha detto cose al limite della diffamazione. Credo che a questo punto sia palese che tutto quello che fa, è in funzione del volere apparire, di ottenere qualche like. Si è trasformato in un influencer del mondo del tennis. Ma la cosa che proprio non mi va giù è l’ipocrisia nel dare giudizi assoluti sugli altri ma vuole che le persone pensino al contesto dei suoi commenti; senza dimenticare che Kyrgios è stato dichiarato colpevole di aver fisicamente aggredito la sua ragazza”.

Al podcast ha partecipato anche il giornalista Jon Wertheim che ha accusato Kyrgios di lanciarsi in questi attacchi contro Sinner solo per gelosia della relazione con Anna Kalinskaya, che sarebbe stata una ex dell’australiano.

La risposta di Kyrgios

Le parole pronunciate nel corso del podcast arrivano subito a Kyrgios che replica e si lascia andare anche a qualche espressione volgare: “Non riesco a capire come tutto questo sia ora colpa mia. Non mi importa niente di Sinner e con chi va a letto (ma l’espressione è decisamente più colorita, ndr). Io sono in una relazione felice. Semplicemente non mi piacciono le persone che imbrogliano il sistema. Di Roddick non avrei mai pensato che fosse una pecora”.

L’alleanza con i fan di Djokovic

La temperatura della polemica rischia di salire ancora di più in vista degli Australian Open con tanti fan di Djokovic che si sono schierati al fianco di Kyrgios in questa battaglia contro Jannik Sinner. Lo stesso tennista serbo ha deciso di giocare in doppio a Brisbane con l’australiano (senza grandi risultati a dire il vero) e nell’ultimo periodo le sue parole sul caso doping che riguarda il numero 1 azzurro sono state decisamente più nette e critiche rispetto al passato. Dal canto suo Nick continua a trovare proprio tra i fan del serbo terreno fertile in cui seminare la sua battaglia d’odio.