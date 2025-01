Sinner allo scoperto: le risposte a Kyrgios e Djokovic e l'incubo squalifica

Il n.1 al mondo pronto per l'avventura agli Australian Open, dopo il trionfo nello scorso anno: la ricetta per uscire dal tunnel delle polemiche

Per lui, con ogni probabilità, il detto “che se ne parli bene o male purché se ne parli” non vale. Jannik Sinner vorrebbe pensare solo al tennis, agli Australian Open imminenti che gli ricordano il primo Slam vinto, a come correggersi e migliorarsi ancora. Il n.1 del mondo, invece, si trova costretto a replicare alle offese, alle insinuazioni e ai dubbi che arrivano da destra e da sinistra.

L’attesa del verdetto del Tas

Col permesso di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz il grande protagonista dell’Australian Open 2025 è lui ma non solo per questione di ranking o perchè è il detentore del titolo. Su di lui continua ad aleggiare il sospetto di doping, dopo essere risultato positivo al clostridium due volte nel marzo dell’anno scorso, da cui è stato scagionato. Sebbene l’Agenzia mondiale antidoping (WADA) abbia presentato ricorso contro la decisione della Tennis Integrity Agency (ITIA), la questione è ora pendente dinanzi alla Corte arbitrale dello sport (TAS). Tutto questo il ventitreenne italiano non può dimenticarlo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ammissione di Sinner

Non bluffa, l’altoatesino: “Mentirei se dicessi che non ci penso. Ci penso ma ne so quanto voi. Non ci sono novità: è ovvio che è nella mia mente e devo conviverci già da un bel po’ di tempo. Ma non posso fare nulla, solo preparare questo Slam curando ogni particolare. I dettagli fanno la differenza”.

Come uscire dall’incubo? Sinner sa come si fa: “Fare cose che mi danno gioia, soprattutto in questo momento, mi aiuta. E mi aiuta anche essere circondato da persone che conosco e mi conoscono bene, che tengono a me come persona oltre che come giocatore di tennis”.

E per farlo si è “piegato” a uno strumento che aveva sempre snobbato in passato, ovvero i social: “Con me c’è Alex Meliss che gestisce questa parte, e mi fido molto di lui. Ovviamente decidiamo insieme cosa mostrare e cosa no, per me è importante trovare gioia in quello che faccio”.

La risposta a Kyrgios

Impossibile non chiedere commenti sulle esternazioni praticamente quotidiane di Kyrgios nei suoi confronti ma Sinner si chiude: “Non credo di dover rispondere a quello che dice Nick o altri, perché so di non aver fatto niente di male. Djokovic ha detto che se pensa a me gli viene in mente lo sci? Mah, sarà perché lui ha sciato in passato…”.

Ultima riflessione legata all’anno trascorso, dagli Australian 2024 a quelli di oggi: “Dall’anno scorso, quando qui ho vinto il primo Slam, sono cambiate tante cose. Dentro e fuori dal campo. Negli ultimi 12 mesi ci sono state tante prime volte, tante cose nuove che ho imparato. Ma penso che a 23 anni ci siano ancora tante cose in cui posso crescere e fare esperienza”.