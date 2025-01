Doping Sinner, Kyrgios risponde all’attacco di Roddick tirando in ballo Roger Federer

Continua lo scontro a distanza sulla questione doping di Sinner tra Andy Roddick e Nick Kyrgios, che ha replicato alle accuse dell'ex n°1 del mondo tirando in ballo anche Roger Federer

Nuovo giorno nuova polemica social sul caso doping riguardante Jannik Sinner tra Andy Roddick e Nick Kyrgios. I due si sa, hanno opinioni molto differenti sulla contaminazione da clostebol e soprattutto due approcci diversi alla notizia, con l’ex n°1 che nell’ultima puntata del suo podcast Served aveva accusato l’australiano di ipocrisia e di aver alzato tutto questo polverone sull’altoatesino per guadagnare visibilità sui social network.

Accuse che non sembrano essere state digerite da Kyrgios, che dopo aver risposto al co-conduttore di Roddick, Jon Wertheim, sull’accusa di gelosia nei confronti della ex Anna Kalinskaya, oggi su X ha replicato direttamente al vincitore dello US Open 2003 tirando in ballo niente dopo di meno che Roger Federer.

Roddick e Kyrgios: due opinioni e due approcci differenti

Dalla fuoriuscita della notizia della positività al doping di Jannik Sinner, un po’ tutti si sono espressi dando la loro opinione sul caso, anche quando magari non erano informatissimi. Tra coloro che più di tutti si sono esposti sulla questione troviamo senza dubbio Andy Roddick e Nick Kyrgios, i quali hanno però due opinioni e due approcci completamente diversi sulla notizia.

Il primo si è sempre schierato dalla parte di Sinner, affermando che se l’assunzione del clostebol fosse stata volontaria allora lui sarebbe il peggior dopato della storia visto che non ne ha tratto alcun vantaggio a livello di prestazioni e che forse le agenzie antidoping dovrebbero rivedere alcune delle proprie regole riguardanti le contaminazioni, il tutto informandosi il più possibile sulla questione e cercando di trasmettere le sue conoscenze anche al suo pubblico. Contrariamente a Roddick, Kyrgios ha invece attaccato sempre in maniera molto dura Jannik, facendo della sua posizione contro il n°1 ATP quasi un credo dogmatico.

La replica di Kyrgios a Roddick

Questa divergenza d’opinioni ha portato i due allo scontro, con Kyrgios che per primo aveva accusato a sua volta l’ex n°1 ATP di essere un dopato dato il suo punto di vista. Accusa al limite della diffamazione come ha detto Roddick nel corso dell’asta ultima puntata di Served, durante la quale ha attacco a sua volta Nick, dandogli dell’ipocrita e affermando che fa tutto ciò solo per acchiappare qualche like in più.

Accuse alle quali Kyrgios ha risposto oggi con un post su X, nel quale ha tirato in mezzo anche Roger Federer chiedendosi se Roddick abbia qualcosa da dire allo Swiss Maestro, come se Andy se la sia presa con Nick solo per la nomea che lo precede. Questo il contenuto del post dell’australiano: “Roddick ha qualcosa da dire anche su Federer?”.

Cosa aveva detto Federer sul caso Sinner

Il perché del riferimento a Federer è dovuto a quando Roger si era espresso sul caso doping di Sinner, affermando di credere nella sua innocenza, ma ammettendo di non aver capito come mai abbia potuto continuare a giocare prima del responso d’innocenza dell’ITIA. Cosa resasi in realtà possibile perché Jannik aveva dimostrato nei 10 giorni a sua disposizione dopo la sospensione provvisoria di essere entrato in contatto con il clostebol in maniera accidentale.