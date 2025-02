Jannik Sinner vola a Dubai da Anna Kalinskaya: la mossa per ripartire dopo l'accordo con la WADA sul doping

Il rosso di San Candido dal Qatar agli Emirati Arabi, dove c'è la (ex?) fidanzata, reduce dall'ennesimo ko di questo avvio di 2025 rimediato contro Elina Svitolina.

La prima mossa di Jannik Sinner dopo l’accordo con la WADA che ha chiuso il caso doping? Volare a Dubai da Doha. E chi c’è a Dubai? Anna Kalinskaya, of course. I due (ex?) piccioncini riuniti sotto un cielo da mille e una notte, nella metropoli degli Emirati Arabi Uniti, teatro di sogni e illusioni. Chissà, forse l’occasione buona per far ripartire un amore. O una carriera. O forse entrambe. Fatto sta che, una volta concordato coi legali dell’agenzia mondiale antidoping il periodo di stop forzato che si concluderà soltanto a maggio, il rosso di San Candido non ha avuto dubbi su dove (e con chi) trascorrere questi primi giorni di forzata “vacanza”.

Sinner da Doha a Dubai per ricominciare dopo lo stop

A Dubai, distante poco più di un’ora da Doha, la capitale del Qatar dove avrebbe dovuto partecipare all’esclusivo ATP 500 con Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Matteo Berrettini, il numero 1 al mondo aveva effettuato la preparazione invernale a dicembre. Un paio di settimane vissute tra il lavoro sul campo sotto l’occhio vigile di Darren Cahill e Simone Vagnozzi e allegre tavolate con Nikolay Kalinsky e la sua famiglia. Sì, il fratello di Anna, con cui evidentemente è rimasto in buoni rapporti a dispetto della fine, o comunque del raffreddamento della liaison con la sua partner.

A Dubai chi c’è? Campi privati e… Anna Kalinskaya

Qui, evidentemente, ci sono strutture private dove il fuoriclasse altoatesino può continuare ad allenarsi nel rispetto delle regole definite nel settlement con la WADA. Ma qui, senza troppe metafore, c’è anche Annina. Almeno per qualche giorno. E pure tutta per lui, volendo, vista che la russa ha rimediato l’ennesimo ko di questo avvio di 2025 da incubo, uscendo subito dal tabellone del WTA 1000 emiratino. L’anno precedente era arrivata fino in finale, sconfitta poi da Jasmine Paolini. Stavolta si è arresa subito al primo turno in due set a Elina Svitolina, con un punteggio imbarazzante: 6-1 6-2.

Jannik e Anna di nuovo insieme? Ora hanno tempo

Insomma, entrambi hanno a disposizione qualche giorno di libertà. Non hanno partite da preparare, impegni ufficiali a cui prender parte, occasioni più o meno irrinunciabili da rispettare. Potrebbero sfruttare l’occasione magari per provare a ricominciare, oppure soltanto per prendere un caffè insieme. Difficile possano decidere di ignorarsi, ma più che probabile che si incontrino lontano da occhi indiscreti: finora tutti e due sono riusciti a mantenere il più stretto riserbo sulla loro relazione. Talmente stretto che non si è ancora capito se stiano ancora insieme oppure no.

