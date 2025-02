Anna Kalinskaya, fiori per San Valentino: la confessione su Instagram sembra una frecciata a Jannik Sinner

Il post della russa da Dubai e la battuta sul mazzo "rubato" paiono davvero punture nei confronti del fidanzato, anche se i dubbi sulla "tenuta" della liaison sono tanti.

Sopra di loro un cielo da “Mille e una notte”. Letteralmente, visto che lui è in Qatar e lei è nei vicini Emirati Arabi. Così vicini, eppure così lontani Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Il numero 1 al mondo è reduce da un successo dopo l’altro e si prepara a tornare in campo dopo il trionfo agli Australian Open: lo aspetta l’ATP 500 di Doha, quasi un Masters 1000 vista la presenza in tabellone di tanti top ten. Lei invece si prepara a un Masters 1000 vero, quello di Dubai. Un anno fa arrivò a un passo dal titolo, battuta in finale – con tanto di epica rimonta – da una campionessa in ascesa: una certa Jasmine Paolini.

Sinner a Doha, Kalinskaya a Dubai

Come avranno trascorso il giorno di San Valentino i due? Stanno ancora insieme? Avranno trovato il tempo, vista la relativa vicinanza delle due metropoli sul Golfo Persico, di passare qualche ora insieme? O anche solo di far arrivare un mazzo di fiori o una scatola di cioccolatini attraverso qualche corriere? Nessun indizio da Sinner, che delle sue faccende private è gelosissimo, a meno che non si tratti di renderle pubbliche attraverso documentari prodotti dal suo staff. Annina, invece, qualche dettaglio l’ha rivelato. Piuttosto sorprendente, a dire la verità.

Anna festeggia San Valentino con le amiche

La tennista moscovita ha postato una storia curiosa su Instagram, da Dubai, in compagnia delle amiche di sempre. E a far bella mostra accanto a sé, un bel mazzo di fiori. Chi glieli ha mandati? Forse proprio Sinner? Oppure qualche altro misterioso ammiratore? Niente di tutto questo. A far chiarezza ci ha pensato la stessa Anna attraverso una divertente didascalia: “Celebrando San Valentino con questi ragazzi e (come al solito) fiori rubati“. Insomma, nessun omaggio nei suoi confronti: quei fiori appartengono a qualcun’altra. Lei li ha semplicemente presi in prestito per la foto.

La verità di Annina è una puntura a Jannik?

Una frecciata a Jannik Sinner, che non ha pensato a lei nel giorno dedicato all’amore? Forse. Oppure la conferma che tra loro è tutto finito, come sostengono in tanti – in primis i giornalisti russi che da tempo scrivono di idillio terminato – e come varie evidenze sembrano confermare. Di certo c’è che Jannik sembra concentratissimo solo sul campo e sulle prossime sfide. Anna, invece, pensa a godersi la vita. In attesa di tornare a festeggiare sul campo, dopo un inizio di 2025 denso di insuccessi e contraddistinto da infortuni e musi lunghi.