SONDAGGIO - Sinner sospeso 3 mesi per la vicenda Clostebol. Cosa ne pensi?

A distanza di quasi un anno dall’inizio, la vicenda del caso clostebol che vede Jannik Sinner al centro si è finalmente conclusa – almeno a livello di giustizia sportiva – con il patteggiamento tra il n°1 del mondo e la WADA a tre mesi di sospensione, durante la maggior parte dei quali non potrà nemmeno allenarsi regolarmente.

Pena ben inferiore a quella di uno o due anni inizialmente chiesta dall’agenzia mondiale antidoping e che permette all’altoatesino di non rinunciare agli Internazionali BNL d’Italia e a nessun torneo dello slam, ma che comunque potrebbe comprometterne la leadership nel ranking. Questo accordo ha comunque fatto storcere in naso a più di qualcuno per un motivo o per l’altro – chi considera Jannik innocente e un’ingiustizia la sospensione e chi invece si sarebbe aspettato una condanna più esemplare -, ma anche tirare un sospiro di sollievo a molti tifosi di Sinner, che non starà a lungo lontano dal campo: e tu che ne pensi?

