Sinner, il miglior messaggio dopo la squalifica: si rilassa sugli sci nella sua Sesto. Mentre Kyrgios litiga anche con Becker

Il numero 1 del mondo del tennis è stato avvisato sulle piste da sci della sua Sesto dove ha concesso fotografie e autografi: intanto Kyrgios da hater diventa anche bersaglio social e litiga con tutti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner sereno, rilassato e sorridente nella sua Sesto, Nick Kyrgios con i nervi a fior di pelle sui social. Due atteggiamenti opposti che lasciano quasi pensare che tra i due quello che deve scontare una squalifica sia l’australiano. Invece l’altoatesino manda un messaggio “indiretto” ai suoi fan.

L’avvistamento di Sinner

Gli ultimi giorni, anzi l’ultima settimana, è stata quella più complicata per i tifosi di Jannik Sinner. Prima la notizia per la squalifica di tre mesi dopo l’accordo siglato dal numero 1 del mondo con la Wada, poi gli attacchi che sono arrivati proprio dopo questo annuncio praticamente da ogni direzione. E sono stati i fan che sui social hanno iniziato una battaglia senza quartiere con gli hater del tennista altoatesino, sono stati loro la prima linea di difesa contro le falsità scritte e pronunciate dagli ultimi giorni.

E tra i fan di Jannik c’erano e ci sono anche quelli preoccupati dal momento che l’azzurro sta vivendo dopo la squalifica. Sinner ha scelto come sempre la strada del silenzio, e in questi giorni ha deciso di non rispondere agli attacchi che gli sono arrivati lasciando al suo avvocato la replica. Ma ora arrivano i primi avvistamenti con l’azzurro che ha deciso di dedicarsi al suo amato sci sulle piste della sua Sesto. Sui social hanno infatti fatto la loro comparsa alcune foto che i turisti hanno scattato insieme al numero 1 del mondo.

Il ritorno alle origini

La famiglia, le origini, le persone care: argomenti che Jannik Sinner ha sempre tenuto in grande considerazione anche dopo i momenti più belli e le vittorie più prestigiose. E ha fatto riferimento a questo supporto soprattutto quando ha raccontato gli ultimi mesi difficili alle prese con il caso doping. Non è sorprendente dunque che proprio in questo momento abbia deciso di far ritorno nella sua Sesto, per passare qualche giorno insieme alla famiglia, riordinare le idee e riprendere la sua marcia di avvicinamento verso la data del 4 maggio quando terminerà la sua squalifica e potrà tornare finalmente in campo.

Kygios con i nervi a fior di pelle, litiga anche con Becker

Chi invece questa tranquillità sembra proprio non averla è Nick Kyrgios. Il tennista australiano ha tentato un ritorno al tennis dopo una lunga assenza che però si è rivelato più complicato del previsto. Sui social la sua battaglia sul caso Sinner è stata senza esclusione di colpi ma come spesso capita da aggressore si è ritrovato anche nel ruolo dell’aggredito.

Negli ultimi giorni sui social ha fatto il giro del web una foto modificata con l’intelligenza artificiale con il buon Kyrgios invecchiato di molti anni, a letto che ancora si lancia all’attacco di Sinner. Una foto accompagnato da una presa in giro dell’australiano e a questa presa in giro ha risposto anche il campione tedesco Boris Becker che si è limitato però a commentare con l’emoticon di una risata. Nick però non l’ha presa bene e si è subito lanciato contro il tedesco: “Tutto bene criminale?”, ha scritto prima di cancellare il commento. Il riferimento è agli 8 mesi che Becker ha trascorso in carcere per aver bancarotta fraudolenta.