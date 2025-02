Sinner alla Fashion Week con una nuova Anna: senza Kalinskaya Jannik si rilassa con Wintour dopo la sospensione

Continua la "off season" forzata di Sinner, che dopo essere stato dalla sua famiglia a Sesto è andato a Milano per la Fashion Week, il tutto in compagnia di Anna Wintour

Costretto a stare lontano dai campi da tennis per i prossimi tre mesi, Jannik Sinner ha sfruttato il periodo di forzata inattività per fare un salto a Milano in occasione della Fall Winter Fashion Week dove è stato ospite di Gucci, brand di cui è ambassador mondiale da qualche anno.

Messosi finalmente alle spalle la vicenda doping, il numero uno al mondo ha sfruttato questa occasione per svagarsi e dimenticare almeno per qualche ora l’assenza forzata dalle competizioni assistendo alla sfilata seduto al fianco della direttrice di Vogue America Anna Wintour.

Sinner, da Sesto a Milano continua la sua “seconda off season”

Nonostante il rischio di vedere la propria carriera interrotta per uno o addirittura due anni, Jannik Sinner non ha accolto certamente con piacere la sospensione di “soli” tre mesi. L’unico aspetto positivo dell’accordo con la WADA è che il n°1 al mondo si ritrova con la possibilità di sfruttare una sorta di seconda off season, utile a lavorare sul proprio fisico – considerando anche le limitazioni sugli allenamenti – e, perché no, rilassarsi un po’ per mettersi alle spalle questa lunga e spiacevole vicenda.

Ecco allora che dopo essere stato nella sua Sesto per passare del tempo con la famiglia e rimettere gli sci ai piedi, martedì 25 febbraio Jannik ha fatto un salto anche a Milano in occasione della Fall Winter Fashion Week per assistere alla sfilata di Gucci, di cui è ambassador globale.

Sinner a Milano con Anna…Wintour

Al fianco di Sinner in questa giornata meneghina non c’era Anna Kalinskaya, che dopo la sconfitta al WTA 1000 di Dubai ha deciso di fare tappa a Miami e con cui non è ancora chiaro se la relazione stia andando avanti o sia terminata, ma una sua celebre omonima, ovvero Anna Wintour, direttrice di Vogue America e icona mondiale della moda. I due erano infatti seduti accanto mentre assistevano alla sfilata Gucci scambiandosi qualche chiacchiera mentre attiravano gli obiettivi dei tanti fotografi presenti.

Sinner e una pausa utile a lavorare sul fisico

Come dicevamo prima, questa pausa forzata sarà utile a Sinner per lavorare sulla sua resistenza fisica visto che fino al 13 aprile non potrà allenarsi con atleti tesserati e nemmeno su campi affiliati a una federazione. Avere tutto questo tempo a disposizione per lavorare su quello che rimane uno dei suoi pochissimi punti “deboli” sarà certamente utile a Jannik, che spesso in passato è uscito sconfitte dalle lunghe battaglie negli slam che si sono protratte al quinto set, come per esempio capitò l’anno scorso contro Carlos Alcaraz nelle semifinali del Roland Garros e contro Daniil Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon.