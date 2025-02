US Open, stravolta la formula del doppio misto. Errani e Vavassori attaccano: “Vittime di una profonda ingiustizia”

La decisione degli organizzatori degli US Open di cambiare la formula del doppio misto nello slam statunitense scatena polemiche mentre dai giocatori a stelle e strisce arrivano applausi

Il doppio misto cambiato, anzi completamente stravolto. La decisione degli US Open di rivedere la formula del torneo che nella scorsa edizione è stato vinto da Sara Errani e Andrea Vavassori è destinata a scatenare polemiche, mentre in America viene celebrato come una grande innovazione.

L’annuncio degli US Open

La decisione di cambiare il format del torneo di doppio misto è stata comunicata quest’oggi dagli organizzatori degli US Open. Sul sito dello slam statunitense è apparso un lungo comunicato che spiega in maniera decisamente entusiastica quali saranno le grandi innovazioni. Di fatto il torneo che si svolgerà nella settimana di solito dedicata alle qualificazioni, perde tutta la sua rilevanza. A partecipare saranno 16 squadre, 8 composte da giocatori scelti per il loro ranking nel singolare e altri 8 scelti tramite wild card. Si giocherà al meglio di tre set con set da 4 giochi, il killer point, un tiebreak sul 4 pari e un tiebreak da 10 punti al posto del terzo set. Solo la finale si giocherà al meglio dei tre set con parziali da 6 game.

La rabbia di Errani e Vavassori

Sui social non si è fatta attendere la replica di Sara Errani e Andrea Vavassori che in questo momento non sanno ancora se potranno difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Una lunga lettera in inglese postata dai due tennisti italiani che esprimono tutto il loro disappunto per questa decisione: “La tradizione e la storia sono valori molto sottostimati in questo periodo. Per noi prendere decisioni solo seguendo la logica del profitto è profondamente sbagliato in alcune situazioni. Vincere gli US Open lo scorso anno è stato uno dei grandi momenti della nostra carriera. Abbiamo sentito il calore e il supporto dei tifosi italiani e questo ci ha reso felici”.

“Il doppio misto – continua la lettera – non è molto conosciuto ma tutto quello che fa parte di uno slam, la grande storia dietro ogni risultato, è unico ed è un grande onore farne parte. Tornare l’anno successivo e vedere il nome inciso nel trofeo è uno dei sentimenti più speciali del nostro sport. Ti rendi conto che sarai ricordato per sempre come una piccola parte di questo importante torneo”.

Po l’attacco sul nuovo format: “Nelle ultime settimane abbiamo saputo che il torneo di doppio misto agli US Open sarà completamente stravolto, cancellato e sostituito da una pseudo-esibizione che si concentra solo su intrattenimento e spettacolo. E’ una decisione che è stata presa senza consultare nessuno e noi non possiamo far altro che accettarla. La consideriamo come una profonda ingiustizia, una mancanza di rispetto per un’intera categoria di giocatori. Mettere i soldi al di sopra del tennis non è mai una buona idea. Non sappiamo in questo momento se avremo la possibilità di difendere il nostro titolo. Ci auguriamo che questo sia un caso isolato e che questo tipo di strategia non venga considerata ancora in futuro”.