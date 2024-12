United Cup, il segreto di Cobolli per battere Humbert: “Avere Errani in panchina”. La possibile avversaria ai quarti

L’Italia continua il suo 2024 da sogno centrando la qualificazione in United Cup con il primo posto nel girone: l’exploit di Cobolli e i piani per festeggiare il Capodanno

Un’Italia da sogno quella che sta andando in campo in United Cup. Gli azzurri superano con un perentorio 3-0 anche la Francia lasciando per strada solo un set nel corso del tie e si qualificano ai quarti di finale del torneo. E se il successo di Jasmine Paolini era ipotizzabile, quello di Flavio Cobolli è senza dubbio la sorpresa più gradita per tutto il movimento.

L’impresa di Cobolli

Una super rimonta quella di Flavio Cobolli, il primo a scendere in campo nella notte italiana e chiamato ad affrontare una sfida più che complicata. Il romano infatti si è trovato di fronte il numero 14 al mondo, il francese Ugo Humbert che nell’ultima porzione di stagione è apparso in ottima forma. Più che un match è stata una battaglia con Cobolli che ha perso il primo set, è stato chiamato a fronteggiare un match point del suo avversario prima di vincere al terzo. Punto che vale anche la qualificazione per l’Italia, anche prima dei match di singolare femminile e di doppio misto.

Il segreto di Flavio

Una vittoria pesantissima quella di Flavio Cobolli non solo per la United Cup ma perché dà tanta fiducia all’azzurro in vista della stagione che sta cominciando e ai microfoni di Supertennis rivela le emozioni di questo successo e anche un piccolo segreto: “Era la prima volta che giocavo contro di lui, pensavo fosse difficile ma non così tanto. Sono stato bravo a rimanere calmo e concentrato in tutte le fasi del match. Credo sia stata fondamentale anche l’atmosfera che c’era i panchina. Poi avere Sara Errani con cui parlare dopo ogni punto è qualcosa di fantastico”.

Ora si festeggia la qualificazione e anche il Capodanno: “Abbiamo ancora tutto da programmare, non siamo molto organizzati. Ma faremo sicuramente qualcosa di divertente. Staremo insieme e ci godremo la giornata”.

La possibile avversaria ai quarti

Con la vittoria nel gruppo D di Sydney, per l’Italia ci sarà il confronto con la vincente del girone F che si gioca nella stessa città. Un raggruppamento che vede la presenza di Argentina, Gran Bretagna e Australia. La formazione sudamericana ha concluso le sue fatiche con una vittoria (contro l’Australia) e una sconfitta. Domani è in programma il match tra la formazione britannica e i padroni di casa con i primi che hanno qualche possibilità in più di centrare la qualificazione. De Minaur e compagni per centrare la qualificazione devono vincere il match 3-0, oppure un 2-1 ma lasciando meno set possibili ai propri avversari.