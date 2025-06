Halle, Zverev scappa in bagno dopo un malore e spaventa la fidanzata: poi batte Cobolli e trova Medvedev in semifinale

Zverev supera i problemi intestinali e la resistenza di un ottimo Cobolli, costretto a cedere dopo due set. Il tedesco vola in semifinale ad Halle dove trova Medvedev

Si interrompe ai quarti di finale l’ottimo percorso all’ATP 500 di Halle di Flavio Cobolli, che nonostante un’ottima prestazione ha potuto poco contro un Alexander Zverev che prima di trionfare per 6-4 7-6 ha anche affrontato e superato un malore che lo aveva costretto a uscire dal campo.

Cobolli ci prova, ma può poco contro questo Zverev

Lo aveva detto Alexander Zverev alla vigilia del match che questa sfida sarebbe stata ben diversa da quella di due settimane prima al Roland Garros. Una previsione azzeccata dal tedesco, che dopo il break ottenuto in avvio ha dovuto lottare punto per punto contro un ottimo Flavio Cobolli, capace di procurarsi sei palle del contro break, sulle quali è però bravissimo Zverev a salvarsi con la prima di servizio, mantenendo il vantaggio fino al 6-4 con qui chiude il parziale.

Il secondo set è ancora più equilibrato del primo, con entrambi i giocatori che tengono i rispettivi turni di servizio senza particolari difficoltà, a eccezione del quinto gioco durante il quale Cobolli si trova costretto ad affrontare due palle break che annulla alla grande. Il parziale giunge così al tie-break, che vince per 8 punti a 6 Zverev, il quale interrompe la striscia di quattro tie-break consecutivi vinti da Flavio ad Halle.

Zverev corre in bagno dopo un malore

Prima di trionfare Zverev ha però spaventato il proprio angolo. In occasione del risultato di 40-40 nel secondo game del match il tedesco prima di servire si è piegato su se stesso, facendo cenno poi all’arbitro e a Cobolli di non poter proseguire e correndo rapidamente verso il bagno. Una situazione certamente insolita e che ha comportato anche un po’ di preoccupazione spaventare nella sua fidanzata Sophia Tomalla, che ha chiesto al padre allenatore di Sascha se avesse idea di cosa sia successo. Probabile si sia trattano di un semplice problema intestinale, ma un po’ di allarme in più era scattato anche per il fatto che da sempre Zverev convive con il diabete di tipo 1.

Zverev trova Medvedev

In semifinale Zverev trova Daniil Medvedev, che in precedenza si era sbarazzato di Alex Michelsen con il risultato di 6-4 6-3. Sarà la 20esima sfida tra i due, la prima però sull’erba, con il russo che comanda i confronti diretti con 12 successi a 7. L’ultimo confronto tra Zverev e Medvedev risale però a oltre un anno fa, quando Daniil trionfò in rimonta al quinto set nella semifinale dell’Australian Open 2024.