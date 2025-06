Halle, Cobolli vince un match folle con Shapovalov e vola ai quarti: il siparietto da “admin” dell’ATP con Sinner

Cobolli si aggiudica un match combattutissimo e che a un certo punto sembrava stargli sfuggendo di mano, mentre nel frattempo porta avanti la sua attività da "admin" dell'ATP

Continua il percorso di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Halle, dove è approdato ai quarti di finale grazie alla vittoria per 7-6 4-6 7-6 su Denis Shapovalov al termine di un match combattutissimo e fatto di continui ribaltamenti di risultato. Nel frattempo l’azzurro è sempre più il volto immagine dell’ATP, per il quale ora si diverte a ricoprire il ruolo di “admin” e social media manager, con tanto di simpatico siparietto con Sinner.

Shapo fa e disfa, Cobolli ne approfitta

Il grande protagonista dell’inizio di match è certamente Denis Shapovalov, che fa e disfa, commentando quattro errori gratuiti nel primo game al servizio e poi ottenendo il contro break a suon di vincenti. L’incontro prosegue poi sui binari dell’equilibrio, con il canadese che salva una palla break nel quinto gioco e Flavio due nell’ottavo. Successivamente Cobolli ottiene un break che lo porta a servire per il set, ma un grande game in risposta di Shapovalov porta il parziale a un tie-break che l’azzurro indirizza subito in suo favore salendo rapidamente sul 5-0 e chiude sul 7-2.

Shapovalov riequilibra il match

Come il primo anche il secondo set si apre con un break e contro break. Cobolli poi si vede annullare un’altra palla break riesce nel quarto game da Shapovalov, che galvanizzato strappa il turno di battuta successivo di Flavio, che nel resto del parziale non riesce a trovare il modo di riequilibrare il set, con il canadese che chiude sul 6-2 e allunga al terzo set.

Cobolli batte Shapovalov e vola ai quarti

Terzo set che è forse anche il più equilibrato e regolare, senza break nei primi game. Le prime chance arrivano nell’ottavo game in favore di Cobolli, il quale però non converte le tre palle break – che gli avrebbero permesso di andare a servire per il match – consecutive in suo favore, finendo poi con l’essere lui a cedere la battuta nel game successivo. Favorito da qualche sbavatura, Flavio però ottiene il contro break e tiene vivo il match, che giunge al suo secondo tie-break, dove ancora una volta è l’azzurro a uscire vincitore.

L’azzurra vola dunque ai quarti all’ATP 500 di Halle, confermando anche di gradire l’aria della Germania, dove circa un mese fa aveva conquistato il suo titolo più importante in carriera all’ATP 500 di Amburgo. Al prossimo turno Cobolli attende il vincente della sfida tra l’azzurro Lorenzo Sonego e l’idolo di casa Alexander Zverev.

Cobolli nuovo “admin” dell’ATP, il siparietto con Sinner

Intanto chi segue i social dell’ATP si sarà reso conto della “carriera” parallela che sta portando avanti Cobolli, che da ormai qualche settimana è stato scelto per ricoprire il ruolo di “admin” del profili social come content creator, rendendosi protagonista di tanti simpatici video, attività nella quale sembra divertirsi e trovarsi a suo agio.

Tra i tanti contenuti portati da Flavio ci sono anche le interviste ai suoi colleghi, ultima delle quali quella a Jannik Sinner, al quale durante il torneo di Halle ha rivolto alcune domande, come quale sia la sua superficie preferita (il cemento ovviamente), cosa preferisca tra tennis e sci e quale sia il suo slang italiano preferito, con il n°1 al mondo che per prendere in giro il proprio amico nato a Firenze ma romano doc nell’animo ha risposto “napoletano!” scoppiando poi in una risata.