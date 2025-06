Zverev ridimensionato da Sinner-Alcaraz, lo sfogo con la stampa: “Sono ancora il n°3 ATP”. Tragedia sfiorata ad Halle

Zverev si sfoga con la stampa tedesca dopo le critiche per i risultati non all'altezza dei rivali Sinner e Alcaraz. Intanto arrivano le scuse del direttore di Halle dopo la tragedia sfiorata

Da potenziale n°1 al mondo a giocatore qualunque. Sembra essere diventata questa la dimensione di Alexander Zverev per la stampa tedesca, con la quale il n°3 al mondo si è sfogato in conferenza stampa al torneo di Halle, dove in precedenza era stato anche protagonista di un bel gesto nei confronti di una spettatrice che ha rischiato di rimanere vittima di una sfortunato e pericoloso incidente sulla Owl Arena.

Il confronto con Sinner e Alcaraz ridimensiona Zverev

Terminata, o quasi, l’era dei Big3, il tennis non ha dovuto aspettare tanto per ritrovarsi con una nuova intensa rivalità grazie a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, autentici dominatori del circuito nell’ultimo anno e mezzo. A metà tra la generazione di Federer, Nadal e Djokovic e quella dei due nuovi fenomeni c’è Alexander Zverev, che dopo i ritiri di Roger e Rafa e il calo di Nole sperava di poter finalmente di poter fare incetta di slam e di salire sul trono del ranking.

E così sembrava fino a qualche mese fa, quando il tedesco era considerato la vera alternativa a Sinner. Peccato però che Zverev abbia sprecato tutte le chance a sua disposizione e dimostrato per l’ennesima volta di non riuscire a compiere quell’ultimo e decisivo step per diventare effettivamente il migliore al mondo, dimostrando di essere ancora ben lontano – nel senso che a quei livelli anche la più leggera distanza può fare tutta la differenza del mondo – dal livello di Jannik e Carlos.

Lo sfogo di Zverev

E proprio il confronto con i due dominatori del ranking non sembra aver fatto bene a Zverev, che se da un lato non è certamente stato protagonista fin qui di una stagione entusiasmante, dall’altro rimane comunque un giocatore stabilmente tra i primi tre sia nel ranking che nella Race, cosa che in Germania qualcuno, come anche la leggenda Boris Becker, sembra essersi dimenticato, tanto da comportare uno sfogo di Sascha durante la sua conferenza stampa durante l’ATP 500 di Halle: “So che tutti sono incredibilmente sorpresi dal fatto che io stia vincendo partite in questo momento, ma sono ancora il numero 3 al mondo. Sono il terzo miglior giocatore dell’anno, nonostante abbia avuto un anno pessimo come la gente sembra pensare. Ovviamente Jannik e Carlos sono meritatamente davanti a me, ma io sono il primo dietro di loro. Ora devo assicurarmi di colmare il divario finché non potrò raggiungerli”.

Tragedia sfiorata durante Zverev-Giron

Proprio durante il match di Zverev contro Marcos Giron ad Halle oggi si è sfiorata una tragedia che fortunatamente si è conclusa senza feriti. Un cartellone pubblicitario della Owl Arena è infatti caduto dal secondo anello colpendo in pieno una signora di 62 seduta nelle file sottostanti, senza però causare ferite di rilievo alla donna che se l’è cavata con un impacco di ghiaccio portatole proprio da Zverev.

In seguito a quanto capitato sono arrivate anche le parole del direttore di Halle Ralf Weber, che si è scusato pubblicamente tramite un comunicato ufficiale: “Una spettatrice del TERRA WORTMANN OPEN ha avuto un colpo di fortuna durante il match di singolare di Alexander Zverev. Sul 5-2 del primo set, un banner pubblicitario si è staccato dal livello superiore e ha colpito la 62enne di Halle, seduta nel livello inferiore. Fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni ed è riuscita a lasciare lo stadio da sola dopo lo spavento, con un impacco di ghiaccio sul collo che le era stato offerto da Alexander Zverev. È stata comunque trasportata in ospedale ad Halle per motivi di sicurezza. Non si è mai verificato nulla di simile nei nostri 32 anni di storia del torneo. Ci rammarichiamo profondamente dell’incidente”.