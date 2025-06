Halle è il regno di Bolelli/Vavassori: dopo Zverev battono Lammers/Withrow e conquistano la terza semifinale di fila

Dopo le delusioni sul rosso Bolelli e Vavassori si ritrovano sull'amata erba di Halle, dove grazie al successo su Lammons e Withrow hanno conquistato la terza semifinale consecutiva

Il deludente Roland Garros è già alle spalle per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nel loro regno di Halle hanno ritrovato fiducia e risultati, battendo prima Marcelo Melo e Alexander Zverev e poi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow per conquistare la terza semifinale consecutiva nell’ATP 500 tedesco, dove al prossimo turno affronteranno i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

Bolelli/Vavassori eliminano Lammers/Withrow

Dopo la bella vittoria all’esordio contro Marcelo Melo e il beniamino di casa Alexander Zvever, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono confermati battendo ai quarti di finale in due set la coppia tutta statunitense composta da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow. Il match in pratica dura solamente un set, il primo, nel quale gli azzurri faticano a piegare la resistenza degli avversari, che reggono alla grande sino al combattutissimo tie-break che gli italiani si aggiudicano per 12 punti a 10. Dopo di che il secondo set è una pura formalità, con Bolelli e Vavassori che concedono solamente un punto al servizio e strappano due volte la battuta agli statunitensi chiudendo il parziale con il risultato di 6-2.

Halle è il regno di Bolelli/Vavassori: terza semifinale di fila

Una vittoria estremamente utile per mettersi alle spalle il deludente Roland Garros e per riavvicinarsi alla top-10 persa dopo Parigi e consolidare la sesta piazza nella Race ATP. Questo traguardo inoltre conferma il feeling speciale tra Halle e Bolelli e Vavassori, arrivati alla loro terza semifinale consecutiva nel torneo, dove nel 2023 si erano spinti sino in finale e l’anno scorso avevano trionfato in finale su Kevin Krawietz e Tim Putz.

Ora la sfida ad Auger-Aliassime e Shapovalov

Il prossimo ostacolo sulla via della finale all’ATP 500 di Halle per Bolelli e Vavassori è rappresentato dai canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, singolaristi di professione ma che in più occasioni si sono dilettati nel doppio, con il primo che vanta anche un titolo 1000 vinto a Parigi-Bercy con Hubert Hurkacz e una finale persa proprio qui ad Halle nel 2021.