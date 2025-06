Diretta Live Sinner-Hanfmann Atp Halle 1°Turno: Jannik trova la chiave e vince un complicato primo set

Hanfmann non si fa sorprendere e col lungo linea va avanti; poi riflesso felino del tedesco a rete che col back si porta avanti di due punti. Il numero uno al mondo non ci sta, punge col diritto e approfitta di un lob dell’avversario per riequilibrare la situazione nel game. Sul pari trenta, il cross in rovescio di Sinner vale un set-point, che viene cancellato da Hanfmann (errore clamoroso col diritto dell’azzurro). Ai vantaggi, Jannik però si prende la scena e dopo diversi scambi, riesce a procurarsi un’altra possibilità di chiudere il primo parziale e questa volta non perdona.