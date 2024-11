Il triangolo tra Jannik Sinner, Maria Braccini e Anna Kalinskaya irrompe sui social, avvistata alle ATP Finals l'ex. La replica

I social rumoreggiano e l'indiscrezione sta crescendo: Maria Braccini sarebbe stata avvistata a Torino, mentre Anna Kalinskaya continua a postare da Miami

La triangolazione che ne è scaturita ha assunto proporzioni inprevedibili, oltre quanto in una sorta di previsione emozionale si potesse annoverare pur ammettendo l’ecezionalità di Jannik Sinner rispetto a chiunque altro personaggio pubblico. Più dei suoi successi sportivi, più della Coppa Davis, più dei social e delle verifiche che potrebbero essere poste in atto la sua relazione con Anna Kalinskaya, tormentata e altalenante, e la presunta ricomparsa di Maria Braccini hanno esercito una fascinazione estrema. Senza precedenti.

Ora a Sinner è richiesta concentrazione, per consentire all’Italia di capitan Volandri di focalizzarsi sulla sfida che ci attende in una Coppa Davis che ci vede tornare, a Malaga, da vincitori.

Sinner a Malaga per la Davis, Anna Kalinskaya insiste

Quel che accaduto, in queste ore concitate è iniziato dai social, croce e delizia anche per Jannik che ha subito il defollow della fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya, la quale proprio durante il match clou delle ATP Finals torinesi ha postato da Miami dove ha raggiunto alcune sue amiche e starebbe trascorrendo alcuni giorni. Quando si dice il tempismo è tutto, il suo non poteva non destare simili conseguenze.

“I miei genitori vengono prima di tutto, di qualsiasi trofeo o successo — aveva detto —, non solo la lacrima di mia mamma quando mi hanno premiato come numero 1: mio padre, mio fratello, tutti. I miei sono l’emozione più bella che mi porto via da qui, solo loro conoscono i sacrifici che abbiamo fatto: è bello poter restituire qualcosina”, ha dichiarato nel post vittoria il numero 1 della classifica.

I genitori e il fratello magggiore

Le stories da Miami

Stories esplicite, che non mostrano altro che eloquente indifferenza nei riguardi di Sinner, vincitore a Torino e che ha posato con la sua famiglia, genitori e fratello con alcuni dei suoi cari, a testimoniare, al di là delle dichiarazioni, la solidità degli affetti. Di Anna neanche un oleogramma, una rappresentazione e una qualche allusione. Jannik non ha riservato dediche, né menzioni alla compagna. Troppo perché la cosa cadesse nell’indifferenza.

Domenica Sinner, campione anche delle ATP Finals 2024, alla presenza delle massime istituzioni del tennis da Andrea Gaudenzi presidente ATP al numero 1 della Federtennis, Angelo Biraghi, ha speso le sue migliori parole per i suoi cari che lo hanno stretto in un abbraccio totale, circolare.

Un raccordo perfetto, un’unione totale che potremmo rivedere anche a Malaga dove è atteso nella tarda mattinata il numero 1 e il vincitore delle Finals 2024.

Forse mancherà ancora una volta Anna Kalinskaya (la quale con raro tempismo ci ha mostrato contenuti inerenti dall’altra parte del mondo), ma ciò non turberà né potrà alterare quell’effetto magico che solo lui è capace di creare, nel presente del tennis, anche alla Coppa Davis. Capiremo se, invece, farà la sua comparsa Maria Braccini, a questo punto.

La ricomparsa di Maria Braccini

Mentre, in primis, secondo Very Inutil People a occupare un posto come fu in tempi passati ci sarebbe stata l’ex fidanzata di Sinner ovvero l’influencer Maria Braccini la quale avrebbe presenziato ad alcuni incontri testimoniando un possibile interesse, un trasporto nei riguardi dell’ex che aveva protetto la loro relazione in modo anche fin troppo importante.

Allora una a Miami, l’altra lo avrebbe raggiunto a Torino. per magari rivederlo, incrociarlo come suppone qualcuno anche se al momento non vi sono riscontri ulteriori su questo ritrovarsi di Jannik e Braccini anche solo per questioni legate a location e attività commerciali. Non una foto, non una frase.

C’è un circolare incessante di commenti, post, segnalazioni su Instagram in particolare che, però, mancano della versione dei diretti interessati. I quali tacciono, in via ufficiale.

Zero post e dichiarazioni il trio Sinner-Braccini-Kalinskaya

Anna Kalinskaya prosegue nel suo postare a distanza, Oltreoceano da pasticcerie, spiagge, occasioni tra le più svariate con una sorta di continuo e documentato film su questo suo viaggio che unisce ATP Finals a Coppa Davis. Al contrario di Maria Braccini che non è mai stata avara di post, da quando non è più accanto a Sinner. Stavolta è stop alla pubblicazione.