L'intervento di Anna Kalinskaya durante Sinner-Medvedev alle ATP Finals è sconcertante: i dubbi crescono

Le storie postate dalla tennista russa generano ulteriori dubbi sulla loro relazione. L'assenza da Torino della fidanzata del numero 1 è nota, con questo messaggio da Miami le domande sullo strappo aumentano

Mentre Jannik Sinner annichiliva le ambizioni di Daniil Medvedev, capace di un tennis di resistenza e meraviglioso a sprazzi, la compagna su cui si avvitano le domande incessanti dei più attenti alle cose collaterali aggiornava i suoi followers da Miami.

Ebbene sì, c’è modo e modo di ricorrere ai social. Anna Kalinskaya ha scelto la via delle stories dalla Florida per rendere noto che a Torino non era presente e che probabilmente non sarà in tribuna in queste ore visto e considerato che si trova negli Stati Uniti.

Sinner gioca e vince contro Medvedev e senza Anna Kalinskaya

Sinner gioca e vince, anche senza Anna in tribuna (ma questa non è una notizia, né una novità), incontra Paulo Fonseca dopo l’amico Max Allegri, che è riapparso alle ATP Finals con Nina Lange Barresi, rimarcando la sua fede milanista e si gode un primato, l’ennesimo di questo 2024.

Ieri sera, il numero 1 del ranking mondiale ha dato spettacolo contro Medvedev che ha accennato una qualche reazione solo nel corso del secondo set, quando ha centrato un break che ha lasciato intendere che non sarebbe stata una resa totale. Non lo è stata, infatti. Ma la superiorità di Sinner in questa serata torinese era talmente palese da non consentire di andare oltre.

Sinner vincente contro Medvedev

Le dichiarazioni post partita

Lo stesso Medvedev, poi, in conferenza stampa, ha ammesso quanto la crescita del campione azzurro sia stata inarrestabile negli ultimi dodici mesi, quando a parti invertite si registravano ancora i suoi margini di crescita, soprattutto sul servizio.

“Jannik è in un momento di forma pazzesco. L’ho guardato in allenamento prima del match e mi ha impressionato il modo in cui colpisce la pallina. Non sbaglia quasi mai. È uno dei battitori che colpiscono più forte nel circuito ma la differenza rispetto agli altri è che Jannik non sbaglia mai nei momenti decisivi e questo ti mette tantissima pressione addosso”, ha dichiarato il russo.

La provocazione social di Anna Kalinskaya

Concentrazione, attenzione, il caso Clostebol e il ricorso Wada riecheggiano in quel delle Nitto ATP Finals ad ogni incontro con i media. Sul campo Sinner si rivela implacabile, contro l’avversario. E senza che l’assenza di Anna, la quale prosegue nella sua latitanza in tribuna lo turbi o lo disturbi (dipende dal punto di osservazione scelto), muti in una variabile nel quadro del sistema Jannik.

Dalla sua, la tennista russa ha deciso di pubblicare la storia a cui si è fatto riferimento durante i minuti del match che hanno visto scendere in campo a Torino il numero 1 della classifica mondiale contro Medvedev. Una pubblicazione non proprio in linea con la partita che ha regalato il primato a Sinner e una garanzia in chiave semifinale.

Anna infatti ha postato un filmato che la ritrae in costume a Miami con sorriso e tanto di saluto “Hello” e, a seguire, un regalo di una nota marca di cosmetici che ha messo in evidenza.

Anna Kalinskaya ai tempi top della sua relazione con Jannik Sinner

Il dubbio sulla crisi Sinner-Kalinskaya

Il dubbio è legittimo: un impegno commerciale e pubblicitario l’ha condotta in Florida, una provocazione o una conferma indiretta a quanto sospettano i media russi, che seguono attentamente Kalinskaya e il fratello, relativo a una crisi tra la tennista e Jannik? Se il suo defollow dovesse parlare, avremmo dunque una situazione simile. Anna ha deciso di non seguire più Sinner, al contrario di lui che ancora risulta – ad oggi – tra i followers della tennista.

Per comprendere la portata della cosa c’è ancora tempo. Le Nitto ATP Finals, ricordiamo, hanno la loro conclusione il 17 novembre, da qui ad allora Kalinskaya potrebbe riservarci un’inversione di tendenza.