Jannik Sinner e Anna Kalinskaya in pausa di riflessione? La voce degli inviati russi alle ATP Finals

Anche contro Fritz nessuna traccia in tribuna a Torino della fidanzata dell'azzurro: la tennista è a Mosca, dove furoreggia tra party e serate esclusive. E il gossip impazza.

Era attesa con grande ansia, praticamente annunciata da settimane. Avrebbe dovuto essere la “first lady” delle ATP Finals, visto il codazzo mediatico che ne accompagna ogni esibizione in campo e in tribuna. Visti i fiumi di parole spesi per descriverne quasi ogni espressione, ogni battito di ciglia, ogni reazione agli atteggiamenti del suo fidanzato. Invece Anna Kalinskaya, la compagna di Jannik Sinner, in questi primi giorni del Masters torinese non s’è vista. E gli inviati russi hanno tirato fuori un retroscena piuttosto clamoroso sul suo conto.

Sinner e il segreto con Anna: ma lei a Torino non c’è

Solo pochi giorni fa, in un’intervista a Esquire UK in cui, tra le altre cose, aveva parlato a cuore aperto e con leggerezza di un altro argomento spinoso, la questione doping, Sinner aveva svelato il segreto del successo della relazione con Anna. La tennista russa condivide con Jannik la passione, i tempi e i ritmi di vita. Non ha mai tentato di cambiarlo, ha assicurato il rosso di San Candido, in quella che a molti è sembrata una “frecciata” alla sua ex Maria Braccini, l’influencer rimasta peraltro silente dopo l’improvvisa – e clamorosa – rottura di qualche mese fa.

Gli inviati russi: “Relazione in standby tra Jannik e Anna”

A Torino, in luogo di Anna Kalinskaya, si è presentata una sfilza di inviati dalla Russia lunga così, capeggiata dall’ex numero uno della classifica WTA, Dinara Safina. E con loro, giornalisti ed ex campioni russi hanno portato un bel carico di voci e pettegolezzi. Il più importante? La relazione tra Jannik Sinner e la tennista sarebbe in standby. La classica “pausa di riflessione” che prelude molto spesso alle separazioni definitive. Il motivo? La difficoltà di mantenere una relazione a distanza, gli impegni diversi e difficilmente compatibili. Un “problema” comune ad altre coppie celebri del tennis.

ATP Finals, dov’è Kalinskaya? A Mosca tra party e serate

E la conferma più eloquente che qualcosa non va l’avrebbe data la stessa Anna, che si sta facendo notare in modo assai disinvolto negli ultimi giorni tra i locali più esclusivi della movida moscovita. Ci si aspettava di vederla compassata in tribuna a palpitare per il suo Jannik a Torino, invece la giovane tennista di passare per il semplice ruolo di “fidanzata di” non avrebbe alcuna intenzione. Sono vere le voci dei giornalisti russi? Oppure Kalinskaya e Sinner si incroceranno a breve, magari nelle fasi finali delle Finals? Lo scopriremo molto presto.