ATP Finals, Sinner allo scoperto su Anna Kalinskaya: "Ecco perché funziona con lei"

Sono la coppia d’oro del tennis mondiale. Del tennis di oggi, almeno. Lui il numero 1 della classifica ATP, lei in prepotente ascesa nel ranking WTA, la graduatoria femminile. Soprattutto, sono giovani, liberi e spensierati. E allo stesso tempo affiatatissimi. Una relazione vissuta con sentimento e con discrezione, senza troppi gossip dati in pasto alle riviste specializzate, o ai siti acchiappaclic. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya vivono la loro relazione con la disinvoltura di chi sta bene insieme all’altro. E condivide col partner lo stesso lavoro e la stessa passione: il tennis.

Sinner-Kalinskaya, tanta discrezione e…un paio di gossip

Da quando sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro relazione alla vigilia del Roland Garros, Jannik e Anna hanno dato poco materiale in pasto ai paparazzi. Del resto, una vacanza in Sardegna in piena estate è bastata a scatenare voci maliziose e basse insinuazioni, mentre una battuta pronunciata durante un party successivo al trionfo di Sinner agli ultimi US Open ha fatto addirittura scrivere di nozze in arrivo. Figuriamoci cosa sarebbe successo se i due fossero stati meno discreti e riservati.

L’intervista di Jannik a Esquire UK col retroscena sul doping

Della relazione con Anna, però, Sinner ha parlato con disinvoltura nel corso dell’intervista concessa alla versione di Esquire per il Regno Unito. La stessa in cui aveva rivelato un retroscena, a metà tra il drammatico e il grottesco, a proposito della comunicazione della positività al controllo antidoping a Miami da parte del suo manager: “Sono positivo? Io sono sempre positivo“, la prima risposta data senza aver compreso fino in fondo il significato delle parole dell’agente.

La rivelazione su Anna: “Ecco perché con lei funziona così bene”

Anche sulla relazione con Anna Kalinskaya il rosso di San Candido ha risposto in modo schietto e sincero: “Che cosa ha aggiunto alla mia vita Anna? Non credo che sia cambiato nulla. Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona”.

