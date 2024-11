Sinner, retroscena sul caso Clostebol: "Che fossi positivo me l'ha detto il manager, non riuscivo a parlare"

Jannik Sinner ha raccontato a Equire UK come è venuto a conoscenza della positività. "Mi chiamò il manager, ma non riuscivo a parlare. Quante notti insonni cercando risposte...".

“Una telefonata allunga la vita”, diceva un famosissimo spot che chi ha qualche anno in più sulle spalle non può certo aver dimenticato. Ma una telefonata è quella che ha complicato e non poco la vita di Jannik Sinner in un tranquillo pomeriggio a Monte Carlo, a casa sua, quando niente lasciava presagire un cataclisma del genere. Dall’altra parte della cornetta il manager Alex Vittur, intento a comunicargli qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la sua percezione delle cose.

La telefonata: “Ricordo solo il buio totale”

È stato così che Jannik Sinner è venuto a sapere di essere stato trovato positivo al Clostebol in un controllo effettuato durante il torneo di Indian Wells. “Ero nel mio appartamento, a Monte Carlo. Alex mi chiama e mi dice “Jannik, sei positivo”, e istintivamente a me venne da rispondergli “certo che sono positivo, lo sono sempre”. E lui a quel punto dovette puntualizzare la cosa: “No, sei positivo al doping”. In quel momento ricordo solo di aver avuto un buio totale. Non sapevo come affrontare la cosa, e tantomeno non mi veniva fuori alcuna parola dalla bocca. Ero letteralmente pietrificato”.

Questo dettaglio il numero uno del mondo l’ha raccontato a Esquire UK, oltre ad aggiungere ulteriori dettagli di quella giornata che in qualche modo ha messo un punto tra lo Jannik di prima e quello che avrebbe continuato a giocare dopo. “In quel momento davvero non sapevo a cosa pensare. Cercavo però di trovare una risposta a una precisa domanda: come poteva essere successa una cosa simile? Io sapevo di non aver fatto nulla di mia spontanea volontà, e pertanto non volevo crederci”.

I giorni difficili: “Mi sono sentito perso”

Sinner ha affrontato la telefonata più difficile della sua vita proprio nel momento in cui tutti i pianeti cominciavano ad allinearsi: la numero 1 mondiale a un passo, la prospettiva di giocare la stagione europea sul rosso (poi risultata in parte vana, complici i problemi all’anca che gli hanno impedito di giocare a Roma), la voglia di vivere finalmente la sua epopea al top del circuito.

Ma quella notizia rischiava di sconvolgere tutto. “Mi sono sentito perso. Ancora oggi continuo a non capire cosa mi sia accaduto, e per questo dico che auguro di cuore che nessuno debba subire o passare quello che ho passato e in parte sto passando tutt’ora. È davvero una sfida dura”.

Ancor più difficile però è stato dover serbare tutto per se stesso. “È stato un periodo ancor più difficile fino a quando la notizia non è stata resa pubblica, perché non potevo parlarne con nessuno, quindi nessuno sfogo e tanto meno nessuna richiesta di aiuto. Chi mi conosceva bene e mi vedeva giocare capiva che c’era qualcosa che non andava in me. E non dimentico le notti insonni passate a chiedermi dov’è che avessi sbagliato. Sono sempre stato certo di essere innocente, ma queste sono cose complesse”.

L’agonia di Wimbledon: “Avevo paura di tutto e di tutti”

Sinner sapeva che prima o poi la cosa sarebbe venuta a galla, ma l’attesa gli è sembrata interminabile. Così come la tensione se l’è divorato durante il torneo di Wimbledon, il massimo palcoscenico per un tennista. “In campo ero bianco, un po’ in tutti i sensi: sia perché lì dobbiamo vestire di bianco, ma soprattutto perché avevo paura e nei confronti delle persone provavo timore e paura.

Quando poi andai a Cincinnati per prepararmi alla stagione sul cemento americano mi guardavo intorno e mi chiedevo che cosa pensasse veramente la gente di me. Lì ho capito chi sono davvero i miei amici, ma è stata comunque dura. E ripeto, continua ad esserlo anche oggi”. Aspettando il ricorso della WADA e con quella spada di Damocle sulla testa che in qualche modo continuerà a pendere per tanto tempo ancora.