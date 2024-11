Sinner attaccato sul doping, a sorpresa lo difende Kyrgios: dura risposta alle insinuazioni del blogger

Un post su X di Scott Barclay scatena la bagarre: l'australiano e Jannik per una volta sulla stessa barca, con Kyrgios che zittisce a muso duro l'autore.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nick Kyrgios che difende Jannik Sinner? Cose dell’altro mondo. Ma in realtà è successo davvero, anche se suona strano pensare all’australiano di origine greca – uno dei più tenaci, feroci e virulenti accusatori del rosso di San Candido sulla questione doping – quale paladino dell’azzurro. In realtà quella di Kyrgios è stata una difesa “interessata”, visto che si è trovato suo malgrado nella stessa barca di Sinner. Come del resto di altri big del tennis mondile.

Un post su Kyrgios, Sinner e altri big scatena la bagarre

A scatenare la bagarre sui social è stato un post pubblicato su X da Scott Barclay, un blogger tennistico noto per le sue prese di posizione dissacranti. Un contraltare di Kyrgios, insomma, visto che ultimamente l’australiano si è specializzato più come commentatore che come atleta, a causa degli infortuni. Il giudizio sarcastico di Barclay non è piaciuto a Kyrgios, che gli ha risposto per le rime. Ma che ha scritto il blogger?

L’ironia di Barclay sull’attuale momento del tennis ATP

Nel suo post su X Barclay ha chiamato in causa diversi mostri sacri del circuito per fare una riflessione sarcastica: “Si può dire che con il ritiro di Nadal, la situazione di Djokovic, il caso doping di Sinner, la scarsa forma di Alcaraz, Zverev che vince a Bercy e Kyrgios che ci minaccia a giorni alterni di tornare, questa è una delle epoche più deprimenti del circuito Atp?”. Apriti cielo. Tra tutti – e come potrebbe essere altrimenti – ha risposto proprio Nick.

La secca replica di Kyrgios al blogger: botta e risposta

Dopo un po’, infatti, è arrivata la replica di Kyrgios, che non ha gradito l’ironia e il sarcasmo del blogger. “A giorni alterni? Fratello, che ne dici di uscire per una passeggiata, vedere un po’ di sole e andare in palestra?”, la sua risposta accompagnata dall’emoji di una risata. Lo stesso Barclay a sua volta ha replicato postando l’emoji di un pesce attaccato a una canna da pesca. Come a dire: “Hai abboccato alla mia provocazione”. E forse è proprio così: una volta tanto Kyrgios si è ritrovato dall’altra parte della barricata. Quella di Sinner. E non gli è piaciuto affatto.