Kyrgios torna in campo, arriva l’annuncio sui social: ma i fan di Sinner lo massacrano

Tramite un post su Instagram Kyrgios ha annunciato il ritorno in campo, venendo però massacrato dai tifosi di Sinner, vogliosi di vendetta dopo gli attacchi di Nick a Jannik

A distanza di quasi un anno e mezzo dal suo ultimo match ufficiale, Nick Kyrgios ha annunciato il suo ritorno in campo tramite un criptico post su su Instagram, scatenando le reazioni dei tifosi di Jannik Sinner che si sono sbizzarriti nei commenti prendendosela con il tennista australiano, da sempre in prima final nell’attaccare il n°1 al mondo riguardo il caso clostebol.

Il post di Kyrgios

“Tennis…dannazione…è stato un viaggio incredibile!!! È tutto iniziato grazie a te. Ti sarò per sempre grato. Amo tutti i miei fan. Rimangono da scrivere pochi capitoli…”. Questo il messaggio nel post instagram – insieme a vari scatti rappresentativi della sua carriera – con cui Nick Kyrgios ha lasciato intendere di essere pronto per tornare in campo.

L’obiettivo di Kyrgios sarebbe quello di essere competitivo per l’Australian Open della prossima stagione e per questo motivo potrebbe tornare in campo anche nei tornei – o nelle esibizioni – che lo precederanno per valutare condizione fisica e riprendere il ritmo partita.

La lunga assenza dal tennis giocato di Kyrgios

Ritmo partita che certamente manca a Kyrgios, il quale negli ultimi due anni ha disputato praticamente un unico incontro a causa degli infortuni e delle conseguenti operazioni a ginocchio e polso. L’ultima presenza in un torneo ufficiale di Nick risale primo tentativo di rientro data 13 giugno 2023, quando al primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda venne sconfitto da Wu Yibing in due set (5-7 3-6).

Secondo alcune indiscrezioni l’anno 2025 potrebbe essere anche l’ultima stagione da professionista per Kyrgios, che sarebbe pronto ad appendere la racchetta al chiodo probabilmente per continuare quella di commentatore, ruolo che ha già ricoperto in più occasioni quest’anno.

I tifosi di Sinner si scatenano

Nonostante la sua lunga assenza dai campi da tennis, Kyrgios è riuscito a continuare a far parlare di sé, soprattutto in Italia. Nick è stato infatti tra i primi tennisti – e certamente il più accanito – a scagliarsi contro Jannik Sinner dopo la scoperta della sua positiva al clostebol, tornando alla carica anche negli ultimi giorni dopo la notizia dell’appello della Wada.

L’accanimento nei confronti di Sinner ha portato molti tifosi dell’attuale n°1 del mondo a scagliarsi contro Nick sotto il post in cui annunciava il rientro. Da chi gli chiede ironicamente di tornare anche agli Internazionali d’Italia per ricevere una “calorosa” accoglienza, a chi pronostica un facile “Sinner-Kyrgios 6-0 6-0 6-0”, passando per tutte le emoticon di carote e i “forza Sinner” – intervallati da commenti che è meglio non riportare -, sono infatti tantissimi i fan di Jannik che hanno voluto offrire a Kyrgios un assaggio della sua stessa medicina.