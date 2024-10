Kyrgios e Sinner presto avversari in campo? Nick ufficializza il rientro e sfida Jannik: “Posso vincere uno slam”

Kyrgios ufficializza il rientro in campo a dicembre in occasione del World Tennis League per preparare al meglio i prossimi Australian Open e lancia la sfida slam a SInner

Dopo quasi due anni, durante i quali ha disputato solamente un incontro, Nick Kyrgios è pronto a tornare in campo. In un’intervista rilasciata a News Corp’s Code Sports, il tennista australiano ha ufficializzato il proprio rientro prima della fine del 2024 in modo da prepararsi al meglio in vista dell’Australian Open 2025, slam di casa e certamente tra i suoi principali obiettivi.

L’ex n°13 al mondo sente infatti di poter ancora dire ancora la sua ad altissimi livelli e per questo ha lanciato la sfida ai migliori del circuito – tra cui certamente anche il nostro Jannik Sinner contro il quale sta conducendo una crociata social dalla fuoriuscita della notizia sulla positività al clostebol – affermando di poter vincere uno Slam in singolare, tornei che ricordiamo quest’anno si sono equamente divisi l’altoatesino e Carlos Alcaraz.

Il calvario di Kyrgios

Giocatore dal talento cristallino capace di battere in più occasioni i Fab3 e raggiungere una finale a Wimbledon nel 2022, nel corso della sua carriera Nick Kyrgios è stato spesso frenato da una tenuta mentale certamente non pari all’eleganza del suo tocco.

A bloccare completamente la carriera dell’australiano negli ultimi due anni sono stati però una serie di gravi infortuni a ginocchio, piede e polso. Infortuni arrivati proprio quando Nick sembrava pronto a esplodere definitivamente – anche grazie a una testa più matura in confronto ai suoi primi anni nel circuito – e poter davvero poter dire la sua anche a livello slam.

Se si esclude il match di primo turno perso contro Wu Yibing all’ATP 250 di Stoccarda risalente al giugno 2023, Kyrgios non gioca infatti un incontro ufficiale dalle ATP Finals 2022 disputate in coppia con l’amico Thanasi Kokkinakis.

Kyrgios sfida Sinner: “Posso vincere uno slam”

Già qualche giorno fa sui propri canali social Kyrgios aveva fatto intuire che sarebbe presto tornato in campo e finalmente è arrivata l’ufficialità: “Tornerò perché c’è qualcosa che mi spinge a farlo. Ho vinto contro tutti, ho disputato una finale Slam, ho conquistato tanti titoli e portato a casa tanti soldi”.

Nick però non ha alcuna intenzione di impugnare ancora la racchetta per una semplice passerella d’addio. Il tennista australiano è convinto – forse anche visto il tramonto dei Fab3 – di avere le carte in regola per trionfare in un Major: “Adesso è tutto aperto, posso vincere uno Slam”.

Kyrgios è anche tornato a parlare della sua figura da bad boy nel mondo del tennis: “Io un cattivo ragazzo? È un’etichetta che mi è stato affibbiata perché sono diverso dai tennisti normali. Non penso che il pubblico australiano mi consideri in questo modo, anche se all’inizio della mia carriera mi ritenevano un assassino”.

Quando torna Kyrgios

Il ritorno in campo di Kyrgios è previsto a dicembre di quest’anno in occasione del World Tennis League, torneo d’esibizione a cui spesso partecipano i tennisti per preparare al meglio l’inizio della stagione e soprattutto gli Australian Open.

Australian Open che – a giudicare dalle parole di Nick – è uno dei suoi principali obiettivi al rientro in campo. E chissà che proprio nel Major di casa Kyrgios non si ritrovi ad affrontare sul campo Jannik Sinner – che tra l’altro è il campione in carica – dopo la crociata portata avanti dall’australiano contro il n°1 del mondo sul caso doping per la positività al clostebol.

Se sui social e a parole l’altoatesino ha quasi sempre evitato di rispondere a Nick, è difficile pensare che Sinner gli riservi questo trattamento anche in campo, dove anzi proprio la risposta di Jannik – da sempre uno dei suoi colpi migliori – potrebbe fare la differenza contro gli attacchi di Kyrgios sotto forma di servizi potentissimi e precisissimi